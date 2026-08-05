Справятся сами: Евросоюз прекращает временную защиту украинцев

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 36 0

Такая мера введена из-за изменения «оборонных потребностей Киева».

Евросоюз прекращает временную защиту украинцев

Фото: www.globallookpress.com/Vuk Valcic

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Евросоюз прекращает временную защиту военнообязанных украинцев

Евросоюз с сегодняшнего дня прекращает предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам, сообщается на сайте правовых актов ЕС. Такая мера введена из-за изменения «оборонных потребностей Киева».

В заявлении МВД Чехии говорится, что заявители должны будут доказать, что выполнили свои воинские обязанности, чтобы получить временную защиту. Новое правило будет действовать только в отношении новых заявителей и не затронет украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС.

В заявлении также сказано: чтобы получить статус, новым заявителям необходимо будет документально подтвердить, что они либо уже отслужили, либо имеют законное освобождение от службы, либо покинули Украину на законных основаниях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к середине июля украинская мобилизация перешагнула за пределы страны. На фоне военных провалов Киеву отчаянно нужны люди — и забрать он их собирается прямо из Европы. Теперь украинские беженцы нигде не могут чувствовать себя в безопасности — особенно без справки из военкомата.

Всего в страны Евросоюза, по официальной статистике в июле, сбежали четыре миллиона граждан Украины. В одной только Германии проживает 260 тысяч украинских мужчин призывного возраста — чем не мобилизационный резерв? Так что Германия, как и Польша, инициативу активно поддержали. Да и в целом Европа на это согласилась с большим удовольствием. Там от украинских мигрантов давно устали — это признают даже в Совете Европы.

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