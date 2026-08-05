«Как в деле Долиной»: москвичка подожгла пристава из‑за спора за квартиру

По данным Росреестра, в 2024 году недействительными признаны более трех тысяч сделок с пожилыми продавцами.
Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов
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Хозяйка столичной квартиры подожгла себя и пристава
Криминальным скандалом завершилась очередная история жилищных разборок, проходивших по схеме «дела Долиной». К жительнице столицы, проживающей в Бабушкинском районе, пришли приставы.
Как стало известно 5-tv.ru, одного из них, а заодно и себя, женщина подожгла на месте. Оба остались живы, пожар на площади 10 квадратных метров ликвидирован.
Представитель покупателя спорной квартиры Нино Цитлидзе, юрист Екатерина Краснова, сообщила, что Второй кассационный суд оставил в силе решение Бабушкинского районного суда Москвы, которым сохранено право на приобретенное у находившейся под влиянием мошенников пенсионерки жилье.
Таким образом, суд встал на сторону добросовестного покупателя вслед за решением по резонансному «делу Долиной».
По данным Росреестра, в 2024 году недействительными признаны более трех тысяч сделок с пожилыми продавцами, а в судах первой инстанции ждут рассмотрения свыше 10 тысяч аналогичных дел.
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