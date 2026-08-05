«Как в деле Долиной»: москвичка подожгла пристава из‑за спора за квартиру

Хозяйка столичной квартиры подожгла себя и пристава

Криминальным скандалом завершилась очередная история жилищных разборок, проходивших по схеме «дела Долиной». К жительнице столицы, проживающей в Бабушкинском районе, пришли приставы.

Как стало известно 5-tv.ru, одного из них, а заодно и себя, женщина подожгла на месте. Оба остались живы, пожар на площади 10 квадратных метров ликвидирован.

Представитель покупателя спорной квартиры Нино Цитлидзе, юрист Екатерина Краснова, сообщила, что Второй кассационный суд оставил в силе решение Бабушкинского районного суда Москвы, которым сохранено право на приобретенное у находившейся под влиянием мошенников пенсионерки жилье.

Таким образом, суд встал на сторону добросовестного покупателя вслед за решением по резонансному «делу Долиной».

По данным Росреестра, в 2024 году недействительными признаны более трех тысяч сделок с пожилыми продавцами, а в судах первой инстанции ждут рассмотрения свыше 10 тысяч аналогичных дел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.