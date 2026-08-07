Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 10 по 16 августа.

Космическая энергия сосредоточена в эгоцентричной огненной стихии Льва и предлагает направить фокус на то, чтобы оказаться в центре событий, завоевать авторитет, проявить творческую искру. Всю неделю мы будем ощущать влияние полного солнечного затмения и новолуния во Льве, которое произойдет 12 августа и откроет коридор затмений этого лета.

Солнце связано с нашим осознанием и действиями, а Луна — с эмоциями. В затмение, когда Луна закрывает Солнце, проявляется то, что обычно скрыто глубоко внутри нас.

Эмоции усиливаются, восприятие искажается, чувства обостряются, гордыня торжествует. К тому же это 29-е лунные сутки — день очищения и проверки нашей способности не поддаваться иллюзиям. Не принимать сейчас важных решений и не подписывать документы, если можно отложить. Не увольняйтесь с работы и не выясняйте отношения в порыве. Помните, что в эти дни идет закладка событий на годы вперед. Хорошо работает все, что поможет успокоиться: медитация, молитва, просто тишина.

Может прийти неожиданное вдохновение — это начало творческой деятельности. Не перегружайте себя делами, а лучше подводите итоги. Сейчас небо дает шанс закрыть гештальт и подготовиться к новому витку.

Так как Солнце во Льве имеет самое яркое проявление, то естественная харизма сейчас усилена многократно. Многие начинают вести себя смелее, активнее действовать, стараются выглядеть лучше и презентабельнее. В парах появляется больше страсти и театральности.

Тянет ходить на свидания, говорить комплименты, устраивать избраннику сюрпризы. Легче привлечь внимание партнера и аудитории. Хорошее время для семейных праздников, походов в театр, творческих занятий.

Меркурий на всем периоде — король аспектов. Он только что вошел в великолепие Льва, а значит, мысли и идеи приобрели яркие и творческие оттенки. Аргументы звучат более убедительно. Тянет к самовыражению. Появляется желание говорить красиво и с достоинством.

Даже те, кто обычно молчит, могут обнаружить в себе смелость выступить перед публикой. Поэтому это удачное время для презентаций продукции и самопрезентации, защиты проектов, для любых важных разговоров и знакомств. Львиная энергия помогает преодолеть страх перед собеседованием или переговорами о повышении. Если планируете, чтобы эти события надолго вошли в вашу жизнь, действуйте сейчас. К тому же бенифактор Юпитера также во Льве дает еще больше смелости и желания показать себя.

Может появиться возможность зарабатывать на том, что любите. С 11 августа Марс входит в Рак и создает довольно напряженное сочетание. Эта планета любит действовать быстро и прямо, а Рак — знак чувствительный, домашний, предпочитающий окольные пути. Символ мужской энергии в женской стихии испытывает сложности с соблюдением баланса сил. Но при этом энергия становится более интуитивной и направлена на заботу о доме и семье.

Триггер от Нептуна усилит впечатлительность, уязвимость и злопамятность, будет склонять к тайным действиям, интригам, хитрости. Сильные эмоции становятся необузданными. Если чувствуете, что закипаете, лучше прогуляться, умыться холодной водой, добавить физической активности. Особенно хороши занятия в воде: бассейн, аквааэробика. Уравновешивающий фактор, Венера в Весах, — сильная поддержка гигантов космоса. В родном знаке она чувствует себя свободно и готова щедро делиться энергией.

Отношения налаживаются проще. Хочется гармонии, красоты. Все охотнее идут на контакт и предлагают сотрудничество. Для тех, кто в поиске второй половины, период интересный — знакомства случаются чаще, особенно на каких-нибудь мероприятиях. Это время, когда стоит позволить себе немного больше красоты, приятного общения, выхода в свет. С помощью аспекта Венеры и Юпитера можно рассчитывать на щедрые подарки и улучшение материальных возможностей. Полезно запланировать на это время консультацию с финансовым аналитиком.

А деловым людям звезды благоволят при достижении соглашения между сторонами, нахождении компромисса в противоречивых ситуациях в переговорах, при заключении договоров. Вся неделя — это мощный момент для постановки грандиозных целей, раскрытия творческого потенциала и запуска в космос смелых желаний.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам энергия новолуния принесет романтику и вдохновение. Будьте смелее в проявлении чувств. Состояние влюбленности принесет в жизнь позитивные изменения и возбудит к вам симпатию окружающих. Время пришло для развлечений, активного отдыха, участия в светских мероприятиях и публичных выступлений. Демонстрации актерского или преподавательского таланта. Воспользуйтесь шансом проявить себя ярко, повысить свой престиж и популярность, воплотить амбициозные проекты.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы сфокусированы на доме и семье, что делает это время идеальным для обустройства быта и укрепления семейных уз. Это придаст вам сил и уверенности в завтрашнем дне, а также создаст благоприятный психологический климат как дома, так и на душе. Сейчас важна размеренность энергетических затрат и соблюдение ежедневных приятных ритуалов, особенно связанных со стихией воды и силами природы.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов — время активного общения и новых контактов. Ваши идеи найдут благодатную почву, а проекты — поддержку. Вы способны решать любые задачи и находить удачные решения. Энергия недели призывает наладить добрые, дружеские отношения с родственниками, соседями, одноклассниками, клиентами. Вы сможете блеснуть своим интеллектом и эрудицией во время консультационной, научной или торговой деятельности, в процессе рекламных мероприятий, переговоров, подписания важных документов.

Рак — гороскоп на неделю

Раки ощутят подъем финансовой энергии. Получается увеличить доход, обрести дополнительные источники заработка, организовать свой небольшой бизнес. Таланты и способности, используемые по назначению, приносят материальные блага. Период сулит спокойное, стабильное и размеренное существование, чувство удовлетворенности и ощущение собственной ценности. Побалуйте себя какой-нибудь покупкой — например, предметом искусства, чем-то для комфорта или роскошным нарядом.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, ваша неделя триумфа. Солнце и новолуние наделяют вас особой харизмой, открывают феерическую сторону жизни. Используйте этот шанс для продвижения личных проектов и привлечения внимания к своей персоне. Активная деятельность и любые смелые изменения во внешнем облике заложат прочную основу, чтобы и дальше чувствовать себя уверенно и привлекательно.

Дева — гороскоп на неделю

Девы ощущают пробуждение источника внутренней силы и помощь интуиции. Это влияние благотворно отразится на общей энергетике и состоянии здоровья, стабилизирует нервную систему. Долгожданное вдохновение создает посыл для занятий творчеством, создания образов и визуализации целей. Можно поучаствовать в фотосессии или кинопроекте. Это благое время, чтобы послужить другим, помочь, учиться, прощать.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждут неожиданные, но приятные сюрпризы. Вас притягивает компания друзей, общественная деятельность, участие в социальной жизни — происходит обновление окружения. Звезды сулят вам светские успехи. Бросьте вызов старому, отжившему способу взаимодействия с окружающим миром. Венера в вашем зодиакальном пространстве делает вас неотразимыми и манящими для противоположного пола.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов самый подходящий момент для карьерного роста. Вы как никто другой способны произвести сильное впечатление на руководство. Чувство собственного достоинства наравне с наработанным авторитетом поможет в решении многих деловых вопросов, в том числе при обращении в официальные инстанции. Для закрепления положительного результата займитесь составлением плана дальнейших действий.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов отличная неделя, чтобы отправиться в путешествие или получить новые знания, не откладывая в долгий ящик. Отправляйтесь в поездку или запишитесь на интересующие вас курсы — это расширит ваши горизонты мировосприятия. Именно сейчас небо открывает возможность осуществить все то, к чему вы стремились: социальный успех, новые инициативы и крупные начинания. Космические энергии повышают уровень оптимизма и увеличивают амбиции, что в совокупности способствует достижению целей.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам Вселенная дает посыл на успешное приумножение и приращение имущества, на ощущение безопасности и силы. Совместное планирование общих финансов с супругом или бизнес-партнером укрепит ваши отношения. Полезным занятием окажется бизнес-планирование, которое приведет вас к карьерным вершинам. Период хорош и для комплексного обследования организма, экстрасенсорного лечения, лечебного голодания, психотренинга и духовных практик.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев звезды активизируют личные и деловые отношения. Пора расставить все точки, чтобы двигаться дальше. Дипломатичность, хороший вкус и приятные манеры помогут вам привлечь внимание желанной персоны. Активная общественная деятельность, культурный досуг обещают приятное общение и некий романтический флер. Также период хорош для заключения договоров, оформления официальных документов и юридических бумаг.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, начните заботиться о себе и упорядочить свой график. Это улучшит самочувствие. Возрастание упорства и выдержки приведет к профессиональному прогрессу. Ваши усилия будут вознаграждены успехом на работе, повышением в должности или удачным трудоустройством. Можно организовать собственное дело или обустроить комфортное рабочее место. Удачное время для приобретения бытовой техники, садового инвентаря, медицинских препаратов, а также прохождения обучающих курсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать знакам зодиака до декабря из-за влияния ретроградного Сатурна.

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