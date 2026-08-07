Шанс на бюджет: для олимпиадников предлагают ввести квоты в вузах

Высшие учебные заведения страны столкнулись с серьезной проблемой. Там назревает грандиозный скандал, связанный с тем, что выпускники школ, даже сдавшие профильный ЕГЭ на максимальные 100 баллов, не могут получить бюджетное место, так как оно уже занято победителем какой-нибудь олимпиады.

Причем этих олимпиадников в последние годы стало слишком много, даже появились слухи, что места на научных состязаниях начали продавать. О серых схемах в образовании — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Есть ли шанс попасть гипотетически на бюджет? Нет! Потому что конкурсы для обычных смертных начнутся завтра, но все места уже заняты», — жалуются родители в соцсетях.

Вчерашние школьники и их родители судорожно обновляют сайты вузов, но там только сплошное разочарование. Вроде и усердно готовились к ЕГЭ, успешно его сдали, получили высокие баллы, а в результате — слезы.

«У меня 269 баллов, а это проходной балл. У меня просто такая же сумма баллов, почему я не прохожу на бюджет, когда два человека проходят?» — задается вопросом одна из абитуриенток.

Попасть на бюджет в лучшие вузы страны и раньше не было легко, теперь стало практически невозможно.

«Математика здесь нехитрая: 10% бюджетных мест уходят под особую квоту — это инвалиды и сироты, еще 10% под отдельную — по ней могут поступать ветераны СВО и члены их семей. Несколько процентов получают целевики. Оставшиеся места, по идее, должны распределяться среди тех, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ. Но в ведущих университетах их занимают олимпиадники», — пояснил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Олимпиадники поступают без конкурса, потому что, как предполагается, в совершенстве знают профильный предмет. А что делать тем, кто в совершенстве знает сразу три?

«Я тот самый человек, который набрал 310 баллов за ЕГЭ, и я не прохожу на бюджет ни в один вуз, куда я подавал документы. Я не знаю, что мне делать, ведь все, что было в моих силах, я сделал по максимуму», — жалуется вчерашний школьник.

Вроде экзамен и единый, и государственный, а преимуществ при поступлении больше не дает. ЕГЭ был настроен так, чтобы выравнивать возможности абитуриентов по всей стране, олимпиады же — по большей части столичное явление. Из четырех тысяч победителей в этом году на Москву и Петербург приходится больше половины. В Минобрнауки пока пришли к такому решению: расширить число бюджетных мест за счет неиспользованных квот.

«Появится дополнительная возможность поступить на бюджетное место. Все места, которые не заняты по целевой квоте, они передаются в основной конкурс. Ну и, соответственно, количество бюджетных мест, на которые зачисляются абитуриенты, а завтра будут изданы приказы, оно будет больше на 62 тысячи мест», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Но саму проблему в корне это не решит. Олимпиады вместо соревнования исключительных талантов стали альтернативным способом поступления. В РУДН без вступительных испытаний зачислили 319 олимпиадников, в МГИМО — 255, а это 57% всего бюджетного набора. Ректор одного из самых престижных вузов предлагает ввести ограничения.

«Сегодня победители олимпиады занимают практически все бюджетные места. И поэтому это заставляет нас подумать о том, как все-таки регламентировать или, если хотите, квотировать число поступающих по этой линии», — отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Остаются вопросы и к прозрачности олимпиад. Кроме всероссийской, школьники участвуют и в десятках других. Правила зачастую разные, критерии оценивания тоже.

ЕГЭ при всех его недостатках решил главную задачу — стандартизировал оценку знаний и процесс поступления в вузы. Теперь эта система дала сбой, и, судя по всему, нуждается в изменениях.

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