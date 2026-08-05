«Россия — мама»: испанцы заинтересовались клипом певца SHAMAN

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

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Отрывки из клипа Шамана показали в Испании

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В Испании показали отрывки из клипа Shaman на песню «Россия — мама»

Отрывки из клипа заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на песню «Россия — мама» показали в эфире новостной программы государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE.

В сюжете ведущий рассказал о содержании музыкального видео и отметил, что исполнитель предстает в образе сотрудника госбезопасности.

«Певец SHAMAN играет агента госбезопасности, который проверяет досье на реальных людей, признанных в России иностранными агентами», — говорится в эфире RTVE.

Испанские журналисты также продемонстрировали несколько фрагментов клипа, включая сцену, в которой фотографии лиц, признанных в России иностранными агентами, «оживают» и начинают подпевать Дронову.

Как сообщал 5-tv.ru, SHAMAN 28 мая представил клип на песню «Россия — мама», созданный с использованием искусственного интеллекта. Комментируя музыкальное видео, Ярослав Дронов пояснил, что хотел с помощью него показать свое отношение к теме предательства.

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