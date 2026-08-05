В Ленинградской области стартовала кампания «Продвижение безопасности»

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Задача — напомнить участникам движения о том, как важно соблюдать ПДД на перекрестках.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Ленинградской области стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Задача — напомнить участникам движения о том, как важно соблюдать ПДД на перекрестках.

Только за 2025 год в Ленинградской области в авариях на этих участках дорог погибли 44 человека. И чтобы исправить ситуацию, используют все методы — и профилактические беседы, и круглосуточный контроль.

«Здесь все работает в комплексе, в том числе средства видеофиксации, где также усилен контроль. Мы более плотно должны взаимодействовать, чтобы все наши меры, все, что от нас зависит, было направлено именно на снижение ДТП и у нас было меньше смертей на дорогах», — подчеркнул врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Сергей Денисеня.

Кампания охватит максимально широкую аудиторию. Особое внимание уделят детям. До ноября по всей области пройдут практические занятия в автошколах, также откроют тематические зоны на городских фестивалях. Для старшеклассников объявят всероссийский конкурс на лучший видеоролик о безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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