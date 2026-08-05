Жители Венгрии выбрали героя мема «будущим президентом» страны

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Алена Куликова
Алена Куликова 29 0

Пенсионер Андраш Арато, более известный как «Гарольд, скрывающий боль», неожиданно стал фаворитом опроса о кандидатах.

Дед из интернет-мема станет президентом Венгрии

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

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Лидером анонимного опроса в социальных сетях, определявшего потенциальных кандидатов на пост президента Венгрии, стал 79-летний Андраш Арато, получивший всемирную известность как герой мема «Гарольд, скрывающий боль». Об этом сообщило издание The Guardian.

Инициатором голосования стала партия «Тиса», предложившая гражданам назвать возможных претендентов на пост главы государства. В списке оказались не только общественные деятели, но и медийные личности — участники реалити-шоу, спортсмены и даже модель Victoria’s Secret Барбара Палвин.

Наибольшую поддержку получил бывший инженер-электрик, а ныне пенсионер Андраш Арато.

В числе других лидеров голосования оказались биохимик и лауреат Нобелевской премии Каталин Карико, а также создатель кубика Рубика Эрне Рубик.

Поводом для обсуждения кандидатуры нового президента стал уход в отставку Тамаша Шуйока после открытого конфликта с премьер-министром Петером Мадьяром. С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Партия «Тиса» предложила провести выборы главы государства 11 августа.

Хотя результаты опроса не имеют юридической силы, они показали интерес общества к поиску новых лиц в политике, отмечают журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в премьер-министра Венгрии Мадьяра плюнули на вокзале, он связал эту выходку с политическим подстрекательством.

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