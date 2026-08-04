Советские закрутки на зиму: рецепты заготовок огурцов, помидоров и овощного ассорти

Когда мы слышим слово «закрутки», перед глазами сразу возникает картина: бабушкина кухня, стерилизованные банки, аромат укропа и чеснока, а на столе — хрустящие соленые огурчики и сочные помидоры.

В СССР консервация была не просто способом сохранить урожай — это был особенный ритуал, семейная традиция, передаваемая из поколения в поколение.

Каждая хозяйка имела свои секреты, но были и рецепты, которые кочевали из дома в дом, становясь по-настоящему народными. Рецепты самых популярных закруток советского времени эксклюзивно 5-tv.ru рассказал повар Рысбек Аси.

Хрустящие соленые огурцы: рецепты советских заготовок на зиму

Рецепты советских заготовок и закруток на зиму: как закатать помидоры, огурцы и салаты в банках. Фото: 5-tv.ru

Начнем с классики — соленых огурцов. Их любят за характерный хруст и пикантный вкус, который отлично сочетался с отварной картошкой или рюмкой холодной водки. Секрет идеальных огурцов — в правильном наборе специй и соблюдении технологии.

«Берем стерилизованную банку, добавляем огурцы, чеснок, лавровый лист, душистый перчик, укроп обязательно и корень хрена», — именно такой набор приправ, по словам автора рецепта, делает огурцы неповторимыми.

Корень хрена и укроп — это не только аромат, но и естественный консервант, который помогал сохранять упругость плодов.

Далее огурцы заливают крутым кипятком, дают постоять пару минут, сливают воду, кипятят ее снова, добавляя соль и сахар (по столовой ложке на литр воды), а затем заливают обратно. И на финише — две столовые ложки девятипроцентного уксуса. Эта добавка гарантирует хруст овощам и долгое хранение заготовки.

Особенность этого рецепта в том, что огурцы не требуют длительной стерилизации — достаточно просто закатать банки и оставить остывать. Зимой они будут радовать вас своей хрусткостью и напоминать о солнечном лете.

Овощное сатэ: рецепты советских заготовок на зиму

Рецепты советских заготовок и закруток на зиму: как закатать помидоры, огурцы и салаты в банках. Фото: 5-tv.ru

Второй советский рецепт заготовки на зиму — это овощное ассорти, которое часто называли «сатэ». В одной банке уживаются огурцы, помидоры, болгарский перец, морковь и чеснок — получается настоящий овощной микс, который хорош и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу.

Пропорции на литровую банку: 200 граммов огурцов, 200 граммов помидоров, 100 граммов перца, 50 граммов моркови, два зубчика чеснока, немного острого перца и душистого горошка. Для маринада берут 50 граммов сахара, 25 граммов соли, столовую ложку девятипроцентного уксуса и 450 миллилитров воды.

Процесс приготовления прост: овощи слоями укладывают в стерилизованную банку, заливают кипятком на пять минут, затем воду сливают, кипятят с солью, сахаром и уксусом и заливают обратно. После закатывания банки переворачивают и оставляют остывать на сутки, затем убирают в прохладное темное место (температура не выше 15 градусов).

Уже через три дня овощи можно пробовать, но лучше дать им настояться до зимы — тогда вкус станет еще насыщеннее.

Такое ассорти — отличное решение, если вы хотите разнообразить зимний стол и порадовать гостей яркой, полезной закуской.

Малосольные томаты за 20 минут: рецепты советских заготовок на зиму

Рецепты советских заготовок и закруток на зиму: как закатать помидоры, огурцы и салаты в банках. Фото: 5-tv.ru

А вот и бонусный рецепт — малосольные хрустящие томаты. Это закуска на скорую руку, которую можно приготовить практически за считанные минуты. Она не требует длительной стерилизации и закрывается не на зиму, а для быстрого употребления — идеальный вариант для пикника или дачного обеда.

Возьмите 300 граммов розовых помидоров (они более мясистые и сладкие), половинку красной луковицы, зубчик чеснока, пучок базилика и укропа, морскую соль (две чайные ложки), сахар (одну чайную ложку), оливковое масло (одну столовую ложку), 150 миллилитров воды и одну столовую ложку томатной пасты для заправки.

Помидоры нарезают на четвертинки, а зелень крупно рубят. Лук в этом случае требуется нашинковать полукольцами, и чеснок раздавить. Все складывают в стерилизованную банку объемом 400–450 миллилитров.

Заправку же готовят отдельно, смешивая воду, уксус, соль, сахар и томатную пасту. Ею заливают овощи, все вместе перемешивают и убирают в холодильник на два часа. Через некоторое время перед вами — яркая, ароматная закуска, которая станет украшением любого стола.

«Эта закуска станет хорошим украшением вашего стола, а ее приготовление не занимает дольше 20 минут», — отмечает повар.

Действительно, в жаркий летний день, когда не хочется стоять у плиты, такие томаты — настоящее спасение.