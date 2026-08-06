Прощай, кариес: как выбрать пломбу для жевательных зубов и сохранить ее надолго

Терапевт Семенова назвала световые материалы золотым стандартом стоматологии

После постановки диагноза «кариес» наступает непростая пора выбора — какую пломбу лучше поставить? Врач стоматолог-терапевт Анастасия Семенова в беседе с aif.ru объяснила, чем отличаются современные материалы и от чего зависит долговечность реставрации.

Световая и химическая пломбы различаются не только способом затвердевания. От выбранного материала зависят точность восстановления зуба, стойкость, герметичность прилегания и даже риск повторного кариеса. Особенно высокие требования предъявляются к молярам и премолярам — именно они принимают основную нагрузку при пережевывании пищи. Если реставрация выполнена неточно, появляются микротрещины, нарушается краевое прилегание, и под пломбой начинают размножаться бактерии.

Химически отверждаемые материалы твердеют сразу после смешивания компонентов. У стоматолога остается ограниченное время для формирования реставрации. Сегодня такие материалы применяются реже и только по отдельным показаниям. Светоотверждаемые композиты сохраняют пластичность до момента воздействия лампы, поэтому врач может послойно восстановить естественную анатомию зуба. Это особенно важно для жевательной группы, где каждый бугор и фиссура участвуют в распределении нагрузки.

Современные световые композиты позволяют максимально точно воспроизвести рельеф поверхности, восстановить плотные межзубные контакты, подобрать оттенок, совпадающий с эмалью, и добиться высокой прочности. Именно поэтому световые материалы сегодня считаются золотым стандартом терапевтической стоматологии.

Если зуб испытывает постоянную механическую нагрузку, приоритет отдается фотополимерным композитам. Они обладают высокой износостойкостью и позволяют восстановить естественную анатомию. Однако даже самая дорогая пломба не прослужит долго, если кариозные ткани удалены не полностью, нарушена техника адгезивной подготовки или не откорректирован прикус.

На долговечность влияют качество обработки полости, соблюдение протокола фиксации, правильное восстановление окклюзии, уровень домашней гигиены и отсутствие чрезмерной нагрузки, как при бруксизме.

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