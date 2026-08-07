СК начал проверку сообщений о нелегальных восхождениях на Эльбрус

Следователи начали проверку после появления в соцсетях информации о возможной незаконной организации восхождений на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе разбирательства. Об этом сообщил СК РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, речь идет о мужчине, который длительное время организует восхождения на Эльбрус, не имея статуса гида и индивидуального предпринимателя. Туристов поднимают на гору без регистрации маршрутов в МЧС и необходимой подготовки. Кроме того, поступают сообщения о том, что участников восхождений могли заставлять выполнять тяжелую физическую работу, ограничивать их свободу передвижения и лишать средств связи.

По факту публикаций организована доследственная проверка.

Ранее РЕН ТВ стало известно, что жители Москвы, приехавшие в Приэльбрусье ради бесплатного восхождения на Эльбрус, вместо туристического лагеря оказались в условиях, напоминающих тоталитарную секту.

По словам одной из пострадавших, организатор лагеря предлагал бесплатное восхождение тем, кто соглашался стать волонтером на полтора месяца. Однако вместо подготовки к походу участникам приходилось выполнять тяжелую физическую работу и соблюдать строгие правила.

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