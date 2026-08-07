«У него была тайная семья»: друг Усольцева раскрыл секреты пропавшего бизнесмена

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 7 609 0

Сергей якобы поддерживал связь с внебрачным ребенком до последнего дня.

Фото, видео: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016; Архив Валентина Дегтярева; 5-tv.ru

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Друг Усольцевых Валентин: у Сергея была тайная семья и четверо детей

У Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой и пятилетней дочерью в Красноярском крае, была тайная семья и внебрачный ребенок. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил друг семьи Валентин Дегтерев.

«У Усольцева еще внебрачная семья была. И ребенок есть, взрослая девочка. Помимо всех его жен у него еще и семья была, с которой он до самого последнего дня своего поддерживал отношения», — заявил Дегтерев.

По его словам, у бизнесмена в общей сложности четверо детей: старшая дочь Ирина от первого брака, сын Михаил, который живет в Америке, внебрачная дочь, имя которой не уточняется, и пятилетняя Арина, пропавшая вместе с родителями. Кроме того, Дегтерев упомянул пасынка Данила Баталова — сына Ирины Усольцевой от первого брака.

Друг семьи также предположил, что после возможного официального признания Усольцева погибшим на его наследство могут претендовать сразу несколько человек.

«Эти-то нет, это не будут, но я думаю, будет претендент. Это, во-первых, Баталов, который по-любому в завещании есть. Это будет Ирина, которая дочь старшая. И американский сын, который вполне может тоже претендовать. То есть трое детей-то. Ну, плюс эта дочь, я не знаю, будет ли она», — отметил Дегтерев.

28 сентября 2025 года Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина ушли в поход в районе горы Буратинка под Красноярском. С тех пор о них ничего не известно. Семья была легко одета, без снаряжения, в зоне без сотовой связи. Сигнал телефона Сергея зафиксировали вечером того же дня, но найти их не удалось.

Поиски начались 30 сентября. Спасатели, полиция и волонтеры прочесывали тайгу, но не нашли ни следов, ни вещей. Активная фаза завершилась 12 октября безрезультатно. В 2026 году поиски возобновляли трижды: в январе, июне и июле. Следователи проверяли все версии — от несчастного случая до криминала. Официально основной остается версия о трагической случайности, хотя никаких вещественных доказательств этому нет. По состоянию на 13 июля 2026 года семья так и не найдена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
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