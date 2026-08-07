Противник несет потери: Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективную работу

Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективную работу

Освобождение Донецкой Народной Республики идет безостановочно. О боевой обстановке на допропольском направлении на прямую Верховному Главнокомандующему доложил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

— В ходе ведения боевых действий на добропольском тактическом направлении потери противника составили более шести тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки.

— Как вы в целом оцениваете? Сейчас вы сказали в целом по ситуации — настроение войска, как ребята себя чувствуют?

— Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.

— Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые как бы обозначены?

— Так точно, сроки ставятся все реальные.

— Хорошо.

Владимир Путин поблагодарил бойцов легендарной дивизии за очень эффективную работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кадровых перестановках в российском Минобороны. Владимир Путин провел встречу с руководством министерства, на которой объявил о новых назначениях. Обсуждение состоялось в среду, все доклады прошли в закрытом режиме. Президент отметил, что структура военного ведомства продолжает совершенствоваться с учетом опыта специальной военной операции.

Одним из ключевых решений стало назначение Валерия Солодчука, до этого командовавшего группировкой «Центр», руководителем всех служб тыла Минобороны. Путин назвал Солодчука одним из наиболее талантливых командиров и выразил уверенность, что боевой опыт поможет ему на новой должности. Теперь все тыловые службы сосредоточены в одних руках. Новым командующим группировкой «Центр» назначен генерал-полковник Андрей Иванова. В свою очередь генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток». Путин подчеркнул, что «Центр» решает наиболее ответственные задачи по освобождению ДНР, а «Восток» действует активно и продвигается высокими темпами. Кроме того, российский лидер объявил о назначении Дениса Лямина, ранее занимавшего должность начальника штаба в группировке «Центр», на пост главы войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. Путин напомнил, что формирование этого рода войск началось недавно, и выразил надежду, что Лямин сможет завершить этот процесс.

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