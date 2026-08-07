«24/7 на связи»: Филипп Киркоров не способен отказаться от телефона
Несмотря на наличие личных помощников и ассистентов, артист не может ни дня прожить без гаджетов.
Фото, видео: Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Филипп Киркоров не способен отказаться от телефона
Народный артист России Филипп Киркоров не смог привыкнуть к цифровому детоксу, несмотря на попытки хотя бы на время отказаться от телефона. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».
«Нет, пробовал, не получается. Я зависим не от этих гаджетов или соцсетей. Просто друзья, дети, семья. Я не могу, у меня дети. Подростки. Я должен быть 24/7 с ними на связи», — рассказал артист.
По словам Киркорова, постоянная доступность для него связана прежде всего с семьей. Исполнитель отметил, что сейчас его дети отдыхают без него на море, поэтому он считает необходимым всегда оставаться с ними на связи.
При этом певец иногда сознательно не отвечает на звонки, если понимает, что разговор может оказаться неприятным. По его словам, в таких случаях он предпочитает сначала справиться с эмоциями, а уже потом обязательно перезванивает.
Артист также поделился собственным способом борьбы со стрессом. Если он чувствует, что разговор может перерасти в конфликт, то начинает напевать детскую песню «Я на солнышке лежу».
Киркоров отметил, что такой простой прием помогает ему быстро избавиться от раздражения и не поддаваться негативным эмоциям.
У Филиппа Киркорова двое детей: 14-летние дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристо.
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