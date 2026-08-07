ФСИН опровергла сообщения о том, что Диана Шурыгина не получает посылки

Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО, получает поступающие ей посылки

Блогер Диана Шурыгина, которая находится в СИЗО в связи с уголовным делом о распространении порнографии, получает поступающие ей посылки и передачи в соответствии с законом Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Москве.

Ранее в интернете начала распространяться информация о том, что скандальная знаменитость якобы не получает посылки. В таких сообщениях утверждалось, что таким образом на Шурыгину пытаются «надавить» правоохранители. В ГУФСИН по Москве отметили: все это ложь. Диана, как и другие задержанные, получает посылки, которые ей передает семья и близкие.

В мае 2026 года против Дианы Шурыгиной было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в распространении порнографии. По данным следствия, блогер в своем личном канале размещала видео и фотографии интимного характера.

Изначально блогер находилась под домашним арестом, однако позже суд изменил меру пресечения и отправил ее в СИЗО. Причиной стало нарушение условий: девушка воспользовалась мобильным телефоном. В СИЗО Шурыгина должна пробыть до 19 августа.

Широкую известность Диана Шурыгина получила в 2016 году после громкого дела об изнасиловании на вечеринке в Ульяновске. Тогда суд признал фигуранта этого дела Сергея Семенова виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Позже срок наказания несколько раз сокращали, в итоге он провел в тюрьме около двух лет. На пике популярности Шурыгина перебралась в Москву, вышла замуж и начала активно развивать свой блог.

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