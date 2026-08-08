«ЦРУ уже отредактировало»: сооснователь «Википедии» назвал ее органом пропаганды

Сооснователь «Википедии» назвал ее органом пропаганды с участием ЦРУ

Сооснователь онлайн-энциклопедии «Википедия» философ Ларри Сэнгер обвинил ресурс в пропаганде и работе в интересах Центрального разведывательного управления США. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

По его словам, декларируемое правило беспристрастности в реальности оказалось неработающим, так как у платформы нет системного подхода к вопросу важных изменений, решения принимаются через «расплывчатый, анонимный процесс», а ведущие редакторы демонстрируют «усиливающуюся леволиберальную предвзятость».

«Что мы можем установить как факт — это то, что ЦРУ уже отредактировало «Википедию», — сказал он в интервью.

Он также выразил сожаление, что на раннем этапе не был внедрен четкий регламент, единый устав, что фактически позволило захватить ресурс лицам с определенными политическими убеждениями.

Как ранее писал 5-tv.ru, в США разгорелся религиозный скандал из-за стартапа Just Like Me, запустившего платные видеозвонки с виртуальным Иисусом Христом. Минута «духовной поддержки» от нейросети, обученной на Библии короля Якова и использующей внешность актера Джонатана Руми из сериала «Избранные», стоит почти два доллара.

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