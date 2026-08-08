«ЦРУ уже отредактировало»: сооснователь «Википедии» назвал ее органом пропаганды

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 91 0

Ресурс захватили редакторы с леволиберальными взглядами.

Сооснователь «Википедии» назвал ее органом пропаганды

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сооснователь «Википедии» назвал ее органом пропаганды с участием ЦРУ

Сооснователь онлайн-энциклопедии «Википедия» философ Ларри Сэнгер обвинил ресурс в пропаганде и работе в интересах Центрального разведывательного управления США. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

По его словам, декларируемое правило беспристрастности в реальности оказалось неработающим, так как у платформы нет системного подхода к вопросу важных изменений, решения принимаются через «расплывчатый, анонимный процесс», а ведущие редакторы демонстрируют «усиливающуюся леволиберальную предвзятость».

«Что мы можем установить как факт — это то, что ЦРУ уже отредактировало «Википедию», — сказал он в интервью.

Он также выразил сожаление, что на раннем этапе не был внедрен четкий регламент, единый устав, что фактически позволило захватить ресурс лицам с определенными политическими убеждениями.

Как ранее писал 5-tv.ru, в США разгорелся религиозный скандал из-за стартапа Just Like Me, запустившего платные видеозвонки с виртуальным Иисусом Христом. Минута «духовной поддержки» от нейросети, обученной на Библии короля Якова и использующей внешность актера Джонатана Руми из сериала «Избранные», стоит почти два доллара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
82.17
0.76 94.84
0.78
Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака

Последние новости

18:03
Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева
17:50
Ведущая новостей заснула во время прямого эфира
17:34
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе
17:15
«Он такой бесстрашный»: Овечкин рассказал об игре сына против взрослых хоккеистов
17:12
«Энергия нового парика»: Трамп стал героем мемов из-за прически
16:50
В отпуск любой ценой: две девушки на каблуках бросились догонять самолет в Шереметьево

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Умер отец Лионеля Месси
«В шоке»: Луис Сквиччиарини отреагировал на фейки о смерти Лерчек
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео