Опасная шутка: почему нельзя разыгрывать мошенников

Владимир Белый: Попытки подыграть мошенникам могут обернуться новыми атаками

Шутки и попытки подыграть телефонным мошенникам могут обернуться новыми атаками, использованием записи голоса и распространением личных данных. Поэтому при подозрительном звонке безопаснее сразу прекратить разговор. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Белый.

Специалист не рекомендует самостоятельно вступать в продолжительные беседы со злоумышленниками, даже если человек уверен, что распознал обман и хочет просто потратить время мошенника. Такая инициатива способна привлечь дополнительное внимание преступников.

«Никому не рекомендуется из гражданских лиц вообще в целом разговаривать с мошенниками, шутить как-то или еще что-то делать», — предупредил Белый.

По его словам, номер телефона и имеющиеся персональные сведения потенциальной жертвы могут попасть в списки для последующих массовых атак. Еще одна опасность связана с записью голоса собеседника. Эксперт считает, что полученный материал злоумышленники способны использовать с применением технологий искусственного интеллекта.

Если сразу определить мошенника не удалось, Белый рекомендует задать звонящему несколько вопросов, ответы на которые известны только определенному человеку. Ошибки или попытки уйти от ответа должны стать поводом завершить беседу. Для общения с близкими также можно заранее придумать кодовое слово.

Особенно настороженно следует относиться к звонкам якобы от сотрудников банковских служб безопасности или спецслужб. В подобных случаях эксперт советует не пытаться выяснять отношения со звонящим.

«При первых словах, понимании, что это мошенник звонит, особенно если из службы безопасности банков, всяких спецслужб и так далее, сразу просто класть трубку и все. Сразу, просто молча», — пояснил специалист.

После этого подозрительный номер можно заблокировать. Исключением Белый назвал ситуации, когда взаимодействие со злоумышленниками заранее согласовано с сотрудниками служб безопасности и проводится в рамках соответствующей операции.

«Самостоятельно и инициативно лучше так не делать», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскачество рассказало о способах защитить детей от телефонных мошенников. Эксперты рекомендовали родителям включить блокировку звонков с неизвестных номеров и настроить функцию родительского контроля на устройствах ребенка. Это поможет ограничить установку приложений из непроверенных источников и доступ программ к контактам, фотографиям и геолокации.

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