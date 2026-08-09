Котлеты, пироги и стейки: в СИЗО Москвы и Петербурга разрешили заказывать еду

Готовые блюда теперь можно заказывать в СИЗО Москвы и Петербурга

Заключенным в московских и петербургских СИЗО появилась возможность заказывать готовую еду. Сделать это можно через специальные сервисы.

В феврале у следственного изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге открылась столовая «Славянка». В меню можно найти кебабы из говядины и курицы, пироги и другие готовые блюда.

При этом для заказов действует ограничение по весу. Общая масса продуктов, переданных одному человеку, не должна превышать 30 килограммов в месяц. Если лимит превышен, а заказчик не сообщил об этом, деньги за заказ не вернут, а еду утилизируют.

В Москве выбор готовой еды оказался еще шире. Стоимость заказов начинается от 860 рублей за ланч-бокс, в который входят первое, второе блюдо и салат. Самые дорогие позиции стоят значительно больше: например, стейк из семги обойдется в 3590 рублей.

Сервисы обещают передать готовые блюда адресату в день их приготовления. При этом оформить заказ можно круглосуточно.

Есть и возможность заранее заказать готовые обеды на определенные даты. Однако такая услуга доступна пока только для Москвы и Московской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.