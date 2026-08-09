Число жертв после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести

Число погибших в результате ночной массированной атаки вражеских дронов на Белгород увеличилось до шести человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в своем канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что жертвой стал мужчина. Уточняется, что его тело нашли во время разбора конструкций многоэтажного дома, где после налета беспилотников противника вспыхнул пожар.

В оперштабе также рассказали об оказании медицинской помощи еще двум человекам, пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ. Дальнейшее лечение раненых будет проходить в амбулаторном режиме.

Кроме того, известно об атаках на пять округов Белгородской области с применением летательных аппаратов. В результате повреждения получили несколько частных домов, коммерческие объекты, грузовой и легковой автомобили, гараж и инфраструктура одного из предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотников на Белгород, которую киевские боевики совершили ночью 9 августа. Были нанесены удары по жилым домам, а также социальным и торговым объектам.

Позже официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела об атаке ВСУ на город.

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