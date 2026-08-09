Поляки поддержали высылку безработных украинцев

Более половины зрителей польского телеканала Polsat News высказались за депортацию украинцев, которые не работают или получают зарплату «всерую». В эфире провели голосование по инициативе партии «Право и справедливость» (PiS). В нем приняли участие 7245 человек.

Зрителям предложили ответить на простой вопрос: поддерживают ли они высылку украинцев, которые не работают или не имеют официального трудоустройства. К концу программы 50,6% участников выбрали вариант «да».

Идею депортации ранее выдвинула польская партия «Право и справедливость». В PiS подготовили законопроект, который касается украинцев призывного возраста, не имеющих в Польше официальной работы.

Член партии Тобиаш Бохенский заявил, что такие мужчины, по мнению авторов инициативы, должны вернуться на Украину и получить возможность участвовать в защите своей страны.

В партии также предложили открыть специальные центры для депортации. Они должны ускорить процедуру высылки иностранцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список административных нарушений, за которые иностранцев могут выдворить из страны.

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