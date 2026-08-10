Закон защищает: как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту

Дмитрий Свищев: деньги с подарочной карты можно вернуть, даже если ее подарили

У не успевших потратить средства с подарочных карт покупателей есть право ее обналичить, даже если карта была получена в подарок. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, многие люди ошибочно считают, что деньги на подарочной карте сгорают, если не успеть их потратить. Он подчеркнул, что для этого покупателю следует прийти в магазин с паспортом и подарочной картой и написать заявление на возврат средств, ссылаясь на статью 1102 Гражданского кодекса РФ об обязанности вернуть неосновательное обогащение.

Свищев также заявил, что деньги за карту — это аванс за будущий товар или услугу, а если покупатель не воспользовался этим, то у продавца нет права оставлять у себя средства. Он добавил, что срок действия карты является внутренним правилом магазина и не отменяет возможности вернуть деньги.

«Даже если карту вам подарили, то вы имеете полное право требовать возврат денег, потому что являетесь ее держателем. Закон защищает предъявителя карты, а не того, кто ее купил», — сказал парламентарий.

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