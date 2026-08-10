Вражеские дроны перехвачены. Лучшее видео из зоны СВО

Наиболее сложные оперативные задачи возникают перед нашими военными в ночное время.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Воздушное прикрытие от разведывательных и ударных БПЛА ВСУ организовали расчеты мобильных огневых групп зенитной ракетной бригады группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.
На кадрах военнослужащие расчета мобильной огневой группы зенитной ракетной бригады в ходе боевого дежурства успешно отработали по воздушным целям в ночное время. Средствами радиолокационной разведки были обнаружены воздушные
цели. БПЛА боевиков ВСУ двигались по маршруту, ведущему к нашим позициям.
Зенитная установка ЗУ-23, смонтированная на шасси грузового автомобиля КамАЗ, была оперативно выдвинута на перехват по данным воздушной разведки.
Прикрывая военные и гражданские объекты расчет своевременно занял позицию на маршруте пролета противника.
В ходе боевого дежурства слаженный расчет уничтожил три беспилотных летательных аппарата типа «Лютый» ВСУ. Огневая работа велась по малоразмерным целям на подлёте, что подтверждает высокий профессионализм и боевую слаженность личного состава.
Неся постоянное боевое дежурство на переднем крае, зенитчики обеспечивают надежное прикрытие сухопутных подразделений от ударов с воздуха, что позволяет сохранить жизнь личного состава и военную технику. Результатом их работы стали десятки уничтоженных вражеских беспилотников.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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