Дело рук самих утопающих: яхта Цукерберга не ответила на просьбу рыбаков о помощи

Яхта Цукерберга не ответила на просьбу рыбаков о помощи у берегов Аляски

Принадлежащая миллиардеру Марку Цукербергу 118-метровая яхта Launchpad не отреагировала на запрос о помощи от небольшого рыболовного судна, столкнувшегося с проблемами у побережья Аляски. Об этом сообщило издание Alaska Beacon.

После того, как лодка осталась без топлива, члены экипажа несколько раз пытались связаться с яхтой Цукерберга стоимостью 300 миллионов долларов, но так и не получили ответа. В итого на помощь к рыбакам пришел круизный лайнер Wilderness Legacy, который находился дальше от того места, где судно потерпело бедствие.

По словам пассажира лайнера Майкла Лава, находившиеся внутри корабля граждане, узнав, что яхта Launchpad не откликнулось на призывы о помощи, освистали ее. При этом представитель Цукерберга Брайан Бейкер заявил, что сам бизнесмен в момент происшествия на судне отсутствовал.

В Береговой охране США и Морской бирже Аляски добавили, что сигнала бедствия не было, а речь шла только о стандартной просьбе о помощи. Лайнер отбуксировал судно в залив Фаррагут.

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