В России хотят увеличить штрафы для «обочечников» и следить за дорогами с БПЛА

Беспилотники будут следить за безопасностью на всех российских дорогах. Использовать дроны для контроля за водителями предлагают на самых оживленных и аварийных тассах.

Прежде всего речь идет о фиксации нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Это одна из самых частых причин смертельных аварий. Только с начала года более 1200 погибших.

По мнению разработчиков, камеры, установленные на беспилотниках, помогут более эффективно вычислять нарушителей. Но есть нюансы. В них разбирался корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

По данным ГИБДД, с начала 2026 года россияне стали чаще попадать в аварии, выезжая на встречную полосу. Производители систем фиксации нарушений предложили правительству контролировать водителей с помощью беспилотников.

«На участке, к примеру, два километра возможно отсматривать комплексом стационарной камерой только 100 метров. А беспилотник сможет патрулировать всю эту дистанцию», — сказал заместитель главного директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Дроны уже фиксируют нарушения в регионах, где нет полетных ограничений. Верховный суд признал законным сбор доказательств с воздуха, если съемку ведет человек, а не программа.

«Такие модели беспилотников используют для наблюдения за ситуацией на автодорогах. В воздухе на одной батарее он может находиться до часа. Чтобы управлять дроном, нужно пройти специальную подготовку и получить удостоверение оператора БПЛА», — сообщил Аникеев.

Действующие нормы запрещают беспилотникам фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме. Для вынесения штрафа инспектор обязан остановить водителя и составить протокол.

«Перечень средств автоматической видеофиксации правонарушений он установлен в постановлении правительства от 1 июня № 754 просто не указывается на возможность фиксации правонарушений в сфере дорожного движения БПЛА», — отметил юрист Юрий Александров.

Авторы инициативы предлагают изменить законодательство, но эксперты считают, что возможности камер БПЛА уступают сертифицированным комплексам видеофиксации.

«Фиксация идет на расстоянии, возможно, случится, когда камера будет вести от момента нарушения до момента, когда она сможет прочитать номер машину и по дороге перепутать машину с другой. Водитель будет вынужден доказать, что на самом деле машина, которую зафиксировали с нарушением, была не его», — объяснил автоэксперт Григорий Шухман.

За место установки камеры хотят принимать проекцию дрона на землю. Но при любом сбое геолокации данные окажутся недействительными.

«Нужно понимать, что это камера, и если идет дождь или сильный снег, зафиксировать нарушения с помощью дрона нельзя. И сильный ветер для дрона — это тоже проблема. Если ветер больше 15 м/с, то уже многие дроны не смогут взлететь», — предупредил основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.

Есть еще психологический фактор — появление дрона над трассой может отвлекать и нервировать водителя. Повышает уровень стресса и новая инициатива Национального автомобильного союза. Там предложили увеличить штраф за езду по обочине до 5000 рублей. И это постоянные конфликты между водителями.

«В 32 регионах России это нарушение вообще не фиксируется, согласно данным сайта Госавтоинспекции. Мы уверены, что повышение штрафов решит эту проблему», — заявил вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин.

Правительство уже направило обе инициативы в Минтранс и МВД. И, если там проекты одобрят, у инспекторов ДПС станет немного меньше работы, а на дорогах появятся новые знаки, предупреждающие о съемке с беспилотника.

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