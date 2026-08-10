Пусть всегда будет солнце: на орбиту хотят вывести огромные зеркала для освещения Земли

Скандал космического масштаба разгорается в США. Американских разработчиков обвинили в плагиате. Их амбициозный проект по запуску на орбиту десятков тысяч зеркал, которые будут освещать Землю, уже назвали точной копией советских инженеров. Но главная проблема — не только в воровстве идей.

Астрономы всего мира предрекают орбитальный апокалипсис, где даже амбициозные планы Илона Маска могут показаться «цветочками».

Детали спорного проекта изучил корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Американский стартап собирается вывести на орбиту зеркала размером с теннисный корт и отражать солнечный свет туда, где давно наступила ночь. Одно зеркало осветит на Земле 24 квадратных километра. Тысячи — целые регионы.

«Наши главные клиенты — спасательные службы. Если человек окажется за бортом, мы сможем осветить район поисков уже через 30 секунд», — заявил генеральный директор фирмы-разработчика Reflect Orbital Бен Новак.

Специалисты ахнули: американский стартап — точная копия советского проекта «Знамя». В распоряжении «Известий» появились уникальные кадры, ради которых космонавт Александр Полещук на время стал телеоператором.

В 1993 году, используя стыковочный шлюз космического корабля «Союз», наши развернули на орбите 20-метровое зеркало. Световое пятно от этого космического паруса пронеслось над Францией, Швейцарией и Германией.

«Когда оно раскрылось, нам сразу начали говорить: «Теперь смотрите на Землю, вы видите световое пятно», — поделился воспоминаниями космонавт, Герой России Александр Полещук.

В 1993 году советские инженеры сотворили невозможное. «Знамя» весило всего 40 килограммов — на 100 килограммов легче американского аппарата. Тончайшая пленка толщиной 5 микрон — еще до появления нано материалов. Все просчитано на логарифмической линейке — без суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

«Технически доказано что можно изготавливать из высокотонких пленок, отражатели, и которые могут в перспективе стать спутниками», — отметил начальник отдела электромеханических систем РКК «Энергия» Евгений Рябко.

Второй запуск «Знамени» закончился аварией. И вот, спустя 30 лет, проект один в один подхватили американцы

«Кто из нас не пускал в детстве солнечного зайчика обычным зеркальцем? В основе „Знамени“ и американского Reflect Orbital тот же фокус. Только зеркало теперь размером с теннисный корт, висит в шестистах километрах над Землей и ловит уже не стену соседнего дома, а целую планету», — сказал Николаев.

У космического зеркала быстро обнаружилась и темная сторона. В рассекреченных американских документах указано, что еще в начале 90-х орбитальные отражатели рассматривали как часть лазерного оружия. Луч бил с Земли, отражался в космосе и уходил за горизонт — по спутникам и баллистическим ракетам. А график финансирования показывает: в годы создания американской ПРО счет шел на миллиарды долларов.

«Представьте себе, идут боевые действия. Вдруг появляется солнечный свет, и все, что делает враг, становится как на ладони. Есть возможность его уничтожить и артиллерией, и дронами, и авиацией. То есть, ночь превратилась в день», — отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Но военная биография с виду безобидных солнечных зайчиков началась еще раньше — во время Вьетнамской войны.

«У американцев были проблемы в борьбе с этими самыми вьетнамскими партизанами: джунгли были, темнота. Было предложено повесить что-то в космосе, зеркало, которое будет постоянно освещать поле военных действий», — рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Амбициозные планы стартаперов запустить 60 тысяч зеркал откровенно шокировали астрономов. Со Starlink они уже намучались. 47 из 68 исследованных спутников Маска создавали радиопомехи, излучая сигнал в диапазоне, специально защищенном для радиоастрономии.

«Уже сейчас спутники оставляют яркие полосы на снимках телескопов. За 15–30 секунд экспозиции аппарат пересекает кадр — и часть Вселенной за ним просто не видна», — посетовал американский астрофизик Ави Луоб.

Но главная угроза космических зеркал — не помехи астрономам, а настоящий орбитальный апокалипсис. Тысячи аппаратов будут ломаться, и рано или поздно превратят орбиту Земли в гигантскую космическую помойку. Но это хотя бы угроза видимая. Есть еще одна — скрытая, почти мистическая. Зеркала веками считали границей между нашим и потусторонним миром.

«Каждый раз удвоение реальности предполагает какую-то дополнительную реальность, которая страшна, непонятна, иногда бывает опасна. Именно поэтому все поверхности, которые отражают, используются как некоторые символы загробного и так далее миров», — объяснил фольклорист, доцент Центра типологии и семиотики РГГУ Никита Петров.

Так что одному Богу известно, какими катаклизмами — физическими или метафизическими — человечеству придется расплачиваться за искусственный рассвет. Но пока ученые считают риски, стартаперы считают инвестиции. До космоса их зеркала, в отличие от российского «Знамени», пока не добрались. Зато облетели не один десяток презентаций.

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