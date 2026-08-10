Летняя академия Петербургского Дома музыки собрала молодых исполнителей на курорте «Роза Хутор»

Летняя академия Дома музыки собрала молодых исполнителей на курорте «Роза Хутор»

Территорией классической музыки на несколько недель стал знаменитый курорт «Роза Хутор». Там собрались воспитанники Летней академии Петербургского Дома музыки. В этом году проекту, который объединил сотни молодых талантов со всей страны, исполняется уже десять лет. Одни из самых ожидаемых мастер-классов — от народного артиста России, маэстро Сергея Ролдугина.

О том, как величественные горы Кавказа позволяют по-новому взглянуть на знакомые всем произведения, обозреватель «Известий» Роман Ишмухаметов.

Здесь облака совсем рядом. Они плывут над горными тропами. Кажется, сама природа настраивает на музыку.

Высота, как известно, никому ничего не дарит. Она покоряется только тем, кто готов подниматься. Здесь, среди горных вершин, молодые исполнители начинают путь вверх — к собственному мастерству.

Еще один урок. Новый вызов, чтобы стать лучше. Летняя академия Санкт-Петербургского Дома музыки всегда проходит на юге России: Крым, курорты Кавказских Минеральных Вод. В этом году — впервые в «Розе Хутор».

«Здесь, под звуки природы, ты действительно можешь заниматься музыкой, и тебя это вдохновляет», — сказал участник проекта «Летняя академия» Петр Худоногов.

Здесь работают не только над техникой. Каждому ищут уникальное звучание.

«Мы всю жизнь работаем со звуком. И вот это умение — из одного звука сделать одну краску, другую, третью, а потом нарисовать целую картину и создать образ в сознании людей — вот ради чего они сюда приезжают», — сказал заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Кудря.

Не просто взять ноту, а наполнить ее смыслом. Мало технически чисто исполнить произведение, важно рассказать историю — вот чему учат мастера.

Заслуженный артист страны Мирослав Култышев и сам в прошлом участник образовательных проектов Дома музыки, теперь уже передает свой опыт новому поколению пианистов.

«Я благодарен ему прежде всего за то, что он очень хорошо понимает и может показать, как именно нужно работать над произведением», — сказал участник проекта «Летняя академия» Тимофей Владимиров.

С молодыми виолончелистами занимается лично маэстро Сергей Ролдугин.

«Уроки Сергея Павловича — это очень важно, это очень полезно всегда. И тот процесс работы, который у нас происходит на Летней академии, это что-то невероятное», — сказала участница проекта Полина Тхай.

За десять лет существования Летней академии через этот проект прошли сотни молодых музыкантов. Многие из них сегодня выступают на лучших сценах страны и мира. Но для Сергея Ролдугина главная ценность проекта — не только в этом.

«И когда ты вдруг на концерте ли, или в процессе обучения, или в процессе прослушивания вдруг находишь действительно удивительный талант, может быть новый, а может быть открывшийся в старом. Вот этот момент — незабываемый, это такой радостный. Ты видишь, что человек обретает новую жизнь, как рождается заново», — сказал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Летняя академия — это не только обучение, но и интенсивная концертная практика. Выступления солистов Дома музыки всегда становятся ярким событием. Камерный зал концертного центра «Сириус» неизменно полон зрителей. Особенно символично, что исполнители выступают именно здесь: ведь федеральная территория «Сириус» и была создана для поддержки и развития молодых талантов — в науке, спорте и искусстве.

«Дом музыки воспитывает новую плеяду тех, кто будет дальше вести нашу школу исполнительского искусства вперед», — сказал глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

На сцену выходит и сам Сергей Ролдугин. Вместе с народным артистом России Николаем Буровым они представили музыкально-поэтический вечер, где сонеты Шекспира звучали с шедеврами виолончельной музыки.

Летняя академия — это три сессии по две недели каждая. Сейчас свое мастерство оттачивают флейтисты, пианисты и виолончелисты. Они сделали еще один большой шаг к своей собственной вершине.

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