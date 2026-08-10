В Германии зафиксирована новая волна антироссийской риторики

Украинская повестка токсична не только в Польше. Грандиозным скандалом обернулась поездка главы киевского режима в Белград. На итоговой пресс-конференции немецкий журналист поинтересовался, как помочь убивать русских. Эта провокация в полной мере отражает настроения, которые царят в правительстве непопулярного канцлера Мерца. Он все активнее призывает вооружаться и готовиться к войне с нашей страной. О новой волне антироссийской риторики — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Это тот случай, когда вопрос важнее ответа. Пресс-конференция Вучича и Зеленского в Белграде. Журналист уважаемого некогда немецкого издания Frankfurter Allgemeine берет микрофон.

«Краткий вопрос президенту Зеленскому. Можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских, больше русских солдат?» — спросил журналист Михаэль Мартенс.

У Вучича в прямом смысле слова глаза на лоб полезли. А вот Зеленский доволен. Но комментарии в соцсетях в аккаунте Михаэля Мартенса — это он задал вопрос — тоже однозначны.

«У каждого гражданина Германии есть реальная причина стыдиться. Я приношу свои извинения за это, особенно всем русским и сербам. Мы не все такие», — пишут пользователи.

«Фашист задает в Белграде вопросы об убийстве русских, но Белград был освобожден русскими от немецких фашистов и оккупантов», — возмущаются в сети.

Но сама формулировка вопроса однозначная — убивать русских. Германия открыто готовится к войне с Россией. Вот ура-патриотический репортаж другого немецкого издания — Bild — из Висбадена. Там главный военный штаб Европы и там же командный центр по организации помощи Украине. Под тревожную музыку немцы показывают, как собираются победить Москву.

«Искусственный интеллект помогает объединять и анализировать данные из самых разных источников. Благодаря этому военное руководство быстрее получает полную картину происходящего и может принимать решения в режиме реального времени», — сказал майор армии США Брайан Хобек.

Прямо заявляют: Украина — это поле военных экспериментов.

«Главный вывод из войны на Украине заключается в том, что успех определяет не отдельный дрон, а его связь с другими системами», — сказал капитан армии США Ронан Сефтон.

Что интересно — штаб спрятался подальше от России, на самом западе Германии. Но когда закончатся украинцы, воевать собираются руками прибалтов.

«Во время одного из испытаний НАТО солдат из Германии управляет дроном, находящимся в Литве. Все данные управления и полета проходят через новую цифровую сеть альянса», — сказал специалист по беспилотникам Йонас Лекявичюс.

Характерно: в штабе много военных из Литвы — их выдают шевроны. Именно в литовском Руднинкае дислоцирована впервые со времен Второй мировой 45-я танковая бригада Бундесвера. В Рукле — логистический центр. А теперь еще в двух километрах от границы с Белоруссией немцы развернули подразделения радиоэлектронной борьбы. Прямо заявляют — чтобы следить за нами.

«Что они делают, пока мы проводим крупные учения? Как они реагируют? Начинают ли они тоже что-то предпринимать? Появляется ли у них внезапно больше воздушного движения — военных самолетов или вертолетов?» — говорят военные.

Германия с 2022 года удвоила военный бюджет. Наращивает парк «Леопардов», «Пум», артиллерии, беспилотников. Готовит резервистов. Германия считает, что может повторить.

«В них просыпается какой-то реваншизм, который снова начинает быть направленным на восток. И Германия здесь стоит в авангарде европейского такого милитаризма», — сказал политолог Семеновский.

Идеи, скрепляющие Евросоюз, больше не работают. Чтобы бюрократическая машина и дальше функционировала, нужен образ врага.

«Этим врагом объявлена Россия. Именно поэтому они стремятся к крупному конфликту и сейчас активно перевооружаются, что становится крайне опасным. Если посмотреть на события последних месяцев, мы увидим постоянную эскалацию провокаций», — сказал французский предприниматель, геополитический аналитик и лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Андре Лоран-Пелле.

Общий вклад Берлина в поддержку Украины оценивается в 100 миллиардов евро. Второе место после Штатов. Но любой натовский объект на территории противника является законной целью. Как раз сегодня в Житомире горел немецкий завод Kromberg & Schubert. Он производит кабели и жгуты для германского автопрома. Во время Второй мировой эта фирма делала полевые кабели и кабели для торпед Вермахта. Подобной преемственностью немцы теперь, похоже, официально гордятся.

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