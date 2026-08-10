The Guardian: потери Британии из-за зумеров достигли 146 миллиардов евро в год

Британская экономика ежегодно лишается порядка 146 миллиардов евро из-за массового отказа молодежи от трудовой деятельности и обучения. Об этом сообщило The Guardian.

Нынешняя ситуация в стране является критической: около миллиона молодых людей в стране официально не учатся и не работают. Согласно опубликованным данным, страна столкнулась с серьезным кризисом категории NEET — молодых людей, которые намеренно не ищут работу, не получают образование и не занимаются профессиональной подготовкой.

Масштабы этой социальной изоляции наносят ощутимый удар по государственным финансам. Эксперты отмечают, что из-за подобного бойкота Соединенное Королевство фактически теряет миллионы талантливых кадров, чьи способности остаются невостребованными.

Ситуация усугубляется тем, что поколение, взрослевшее после кризиса 2008 года и пережившее пандемию, лишено того уровня государственных услуг, который был доступен их родителям. В Британии наблюдается катастрофическое снижение финансирования молодежных программ — в Англии расходы на эти цели упали на 76%, что эквивалентно потере 1,5 миллиарда евро.

Закрылись тысячи клубов, сократилось число социальных работников, а бюджеты школ оставались замороженными в течение 14 лет. В результате государство тратит на выплату пособий в 25 раз больше средств, чем на поддержку занятости молодежи.

Специалисты связывают нежелание бизнеса нанимать молодежь с резким ростом минимального размера оплаты труда и увеличением страховых взносов для работодателей.

Параллельно с этим в государстве фиксируется рекордный за последние три десятилетия уровень крайней нищеты. Многие домохозяйства сегодня выживают на доходы, которые более чем наполовину ниже официально установленного порога бедности.

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