Не хотят учиться: потери Британии из-за зумеров достигли 146 миллиардов евро в год

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 994 0

Параллельно с этим в государстве фиксируется рекордный за последние три десятилетия уровень крайней нищеты.

Что сейчас с экономикой Великобритании: почему несет потери

Фото: www.globallookpress.com/Li Ying

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: потери Британии из-за зумеров достигли 146 миллиардов евро в год

Британская экономика ежегодно лишается порядка 146 миллиардов евро из-за массового отказа молодежи от трудовой деятельности и обучения. Об этом сообщило The Guardian.

Нынешняя ситуация в стране является критической: около миллиона молодых людей в стране официально не учатся и не работают. Согласно опубликованным данным, страна столкнулась с серьезным кризисом категории NEET — молодых людей, которые намеренно не ищут работу, не получают образование и не занимаются профессиональной подготовкой.

Масштабы этой социальной изоляции наносят ощутимый удар по государственным финансам. Эксперты отмечают, что из-за подобного бойкота Соединенное Королевство фактически теряет миллионы талантливых кадров, чьи способности остаются невостребованными.

Ситуация усугубляется тем, что поколение, взрослевшее после кризиса 2008 года и пережившее пандемию, лишено того уровня государственных услуг, который был доступен их родителям. В Британии наблюдается катастрофическое снижение финансирования молодежных программ — в Англии расходы на эти цели упали на 76%, что эквивалентно потере 1,5 миллиарда евро.

Закрылись тысячи клубов, сократилось число социальных работников, а бюджеты школ оставались замороженными в течение 14 лет. В результате государство тратит на выплату пособий в 25 раз больше средств, чем на поддержку занятости молодежи.

Специалисты связывают нежелание бизнеса нанимать молодежь с резким ростом минимального размера оплаты труда и увеличением страховых взносов для работодателей.

Параллельно с этим в государстве фиксируется рекордный за последние три десятилетия уровень крайней нищеты. Многие домохозяйства сегодня выживают на доходы, которые более чем наполовину ниже официально установленного порога бедности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
VK улучшил рекомендации с помощью искусственного интеллекта
18:30
Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи
18:25
«Замечательный знак»: в Московском зоопарке родилась еще одна капибара
18:18
Путин призвал учитывать потребности многодетных семей в работе транспорта
18:10
Свадьбы не будет! Без JONY: певец удивил поклонницу в Анапе
18:00
Клетка не должна давить: как выбрать тетради для школы

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео