Появились новые улики в деле об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура

В Лас-Вегасе начался новый судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура — почти 30 лет спустя. Идет отбор присяжных, а главный обвиняемый может выйти под залог прямо в разгар слушаний.

В сентябре 1996 года в артиста стреляли из проезжавшей машины, позже он скончался в больнице. Тогда обвинение было предъявлено бывшему лидеру уличной банды Крипс — Дуэйну Дэвису. Он уже отбывает пожизненный срок за другое убийство и утверждает, что невиновен.

Теперь на заседании будет использована новая улика — аудиозапись телефонного разговора Дэвиса с его любовницей.

«Вот в чем суть: все читают рэп, но мы не просто пишем тексты, мы читаем рэп, чтобы делать деньги и вести бизнес; и ни одна другая звукозаписывающая компания не продала столько пластинок, сколько мы», — говорил Тупак.

Связи Тупака с криминалом были не просто частью имиджа, а реальным фоном его жизни. Сам он не был членом банды, однако его лейбл был тесно связан с группировкой Бладз. Враждовавшие с ними Крипс, в свою очередь, были связаны с лейблом Шона «Пи-Дидди» Комбса, давнего соперника Шакура.

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