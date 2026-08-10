В результате взрыва на золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек

В результате взрыва на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный Центр медицины и катастроф.

«В результате взрыва, по предварительной информации, один человек погиб и еще двое пострадали. Они находятся в стабильно-тяжелом состоянии, решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом», — уточнили в организации.

По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв баллона с пропаном на строительной площадке во время проведения подрядной организацией сварочных работ. Прокуратура организовала проверку случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пакистане в ночь с 30 на 31 июля произошло обрушение угольной шахты. Инцидент произошел на западе страны, в провинции Белуджистан. Изначально сообщалось о гибели девяти человек. Однако во время проведения спасательных работ стало ясно, что жертв больше. Всего авария унесла жизни 34 человек.

Причины случившегося пока не установлены.

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