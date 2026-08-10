Бросила умирать: женщину осудили на 10 лет за попытку убийства новорожденного внука

Женщину в Хабаровском крае осудили за покушение на убийство младенца

Жительницу Хабаровского края осудили на длительный срок за покушение на убийство новорожденного внука. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел в июне 2024 года. В ведомстве заявили, что 52-летняя гражданка достала для своей дочери препараты для медикаментозного аборта, после которых у девушки начались преждевременные роды.

«Злоумышленница, находясь в дачном поселке Комсомольского района, лично приняла у дочери роды и, будучи в состоянии алкогольного опьянения убежденной, что родился недоношенный, но жизнеспособный ребенок, обмотала его простыней, отнесла на территорию одного из участков и спрятала в растительности», — говорится в сообщении.

Осужденная считала, что без ухода и помощи новорожденный погибнет и скрылась с места происшествия. Однако смерть младенца наступила не от ее поступка, от внутриутробной гипоксии.

Женщину в результате совершенных действий приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу прямо в зале суда, добавили в управлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Кисловодска обвинили женщину в похищении ребенка. Преступница насильно забрала мальчика, их удалось найти с помощью камер видеонаблюдения.

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