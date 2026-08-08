На глазах родственников: женщина увела четырехлетнего мальчика из парка Кисловодска

В Кисловодске женщина увела четырехлетнего мальчика из парка

Местные жители обвиняют женщину в похищении четырехлетнего ребенка в Кисловодске. Мать ребенка Маргарита подтвердила случившееся в беседе с 5-tv.ru.

По словам женщины, сын гулял с бабушкой и дедушкой в парке, когда к нему подошла незнакомка, схватила ребенка и побежала вместе с ним в сторону толпы.

Родственники сразу начали поиски. Вскоре одна из посетительниц парка рассказала, что видела, как женщина увела мальчика.

Найти ребенка удалось за несколько кварталов от парка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда женщина насильно вела в неизвестном направлении плачущего мальчика.

Она объяснила свой поступок тем, что якобы спасала ребенка от проезжающих машин. Однако Маргарита с этой версией не согласна. По ее словам, рядом с местом происшествия нет проезжей части, а ребенка увели далеко от территории парка.

Мать мальчика также рассказала о странном поведении нескольких молодых людей во время поисков. Они убеждали родственников, что ребенка скоро найдут и беспокоиться не о чем.

Маргарита утверждает, что это не первый случай исчезновения детей в парке Кисловодска.

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