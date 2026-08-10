Рояль в цветах: как выглядит могила Градского спустя пять лет после смерти

Народный артист РФ Александр Градский умер почти пять лет назад, композитора не стало 8 ноября 2021 года.

С тех пор надгробие на месте его захоронения кардинально поменялось. Лишь осенью 2024 года на Ваганьковском кладбище появился монумент, достойный маэстро.

Как сегодня выглядит могила Градского — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Семейные споры о памятнике Александру Градскому

РИА Новости/Алексей Куденко

Установка памятника Градскому затянулась из-за ссор между его старшими детьми — Даниилом, Марией — и молодой вдовой Мариной Коташенко.

По закону ответственность за захоронение Александра Градского лежала на его последней супруге — именно она вправе решать, когда и в каком виде будет установлен мемориал. Коташенко настаивала на скромном памятнике, дети же маэстро предлагали макет монумента.

Мемориал по заказу Даниилы и Марии стоимостью 20 миллионов рублей и весом 35 тонн по их просьбе разработал известный скульптор Вадим Церковников. Однако согласовать проект сторонам так и не удалось — супруга Градского так и не дала согласия на установку. В итоге до 2024 года место захоронения выглядело настолько скромно, что по соцсетям стали ходить слухи, что могилу и вовсе забросили.

К 75-летию со дня рождения Градского Коташенко все-таки позволила его детям поставить памятник, который находится на могиле и сейчас.

Место захоронения Александра Градского

Как выглядит могила Александра Градского: биография. 5-tv.ru

Место последнего упокоения Градского выбрано вдали от центральной аллеи — на задворках Ваганьковского кладбища, у самой стены.

Когда новый монумент наконец доставили на кладбище, его накрыли черным полиэтиленом, который случайные прохожие сначала приняли за мусорный пакет.

Открыли памятник 21 октября 2024 года. Старшие дети музыканта на церемонии не присутствовали.

В каком состоянии могила Александра Градского находится сейчас

Как выглядит могила Александра Градского: биография. 5-tv.ru

Новый, выбранный вдовой маэстро, монумент совсем не похож на первый, предложенный старшими детьми Градского. Памятник из гранита создал скульптор Леонид Мурзич. Композиция лаконична и выразительна, а еще создана на основе первоначального памятника.

В центре обновленного монумента — портрет музыканта, а постамент выполнен в виде крышки рояля. Его установку осложнило ограниченное пространство участка — размеры надгробия заметно превосходят площадь места захоронения.

Тем не менее масштаб монумента намеренно сделали внушительным — чтобы отразить масштаб личности Градского. И могила сразу стала выглядеть более достойно.

Правда, за состоянием могилы следят не наследники артиста, а клининговая служба. Рабочие регулярно моют черный мрамор, поливают землю, поправляют букеты. В 2026 году место захоронения украшено живыми и искусственными цветами, его содержат в чистоте. Со стороны могила выглядит ухоженно и достойно.

Поклонники маэстро без труда находят, где покоится их кумир.

Судьба артиста Александра Градского

Как выглядит могила Александра Градского: биография. 5-tv.ru

Александр Градский, ушедший из жизни 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни, был фигурой эпохальной. Его называли первым исполнителем авторской песни в СССР, он стоял у истоков советского рока. Его голос, уникальный тембр и манера исполнения сделали его легендой при жизни.

Широкую известность певцу принесли композиции «Как прекрасен этот мир» и «Как молоды мы были». Настоящим прорывом стала работа над фильмом режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». За музыку к картине Градского признали «Звездой года» по версии журнала Billboard.

Также он написал саундтреки к десяткам фильмов и мультфильмов, среди которых «Узник замка Иф», «Голубой щенок» и «В августе 44-го…», а также снялся в нескольких картинах.

Более молодые поколения узнали маэстро как наставника проекта «Голос», который шел на федеральном канале с 2012 года. Он входил в «золотой состав» жюри вместе с певцами Димой Биланом и Леонидом Агутиным, а также исполнительницей Пелагеей.

Артист вновь вошел в состав наставников юбилейного десятого сезона шоу летом 2021 года. Во время съемок он чувствовал себя плохо, но продолжал работу.

В конце ноября его госпитализировали с инсультом, и в ночь на 28-е он скончался в московской клинике.

Наследственный конфликт вместо памяти

Как выглядит могила Александра Градского: биография. 5-tv.ru

Музыкант был женат четыре раза. Первые два брака — с Натальей Смирновой и Анастасией Вертинской — быстро распались. С третьей женой Ольгой артист прожил более двух десятилетий. В браке родились сын Даниил и дочь Мария.

С 2004 года рядом с ним была актриса Марина Коташенко, моложе его на 30 лет. Когда артисту было уже за 60, у пары родились сыновья Александр (2014) и Иван (2018). Семья жила в Подмосковье, где Градский занимался музыкой и преподаванием. Незадолго до смерти он официально зарегистрировал отношения с Коташенко.

Именно этот брак стал причиной громкого скандала, который не утихал в течение нескольких лет после смерти артиста. Затяжная война за наследство между его последней женой, старшими детьми Даниилом и Марией, а также бывшей супругой Ольгой в итоге переросла в судебные тяжбы и споры насчет памятника на могиле Градского.