Пластмассовый мир проиграл? Производители видеоигр отказываются от дисков

Оглушительный скандал на рынке популярных видеоигр. Миллионы геймеров собираются бойкотировать крупнейшие компании, которые отказываются производить привычные всем диски. Они уверены: их пытаются загнать в цифровое рабство. Платные подписки и переход на онлайн-формат лишает потребителей выбора. И хоронит целую эпоху, когда включить любимую игру можно было даже без интернета.

А в числе главных причин кризиса отрасли называют искусственный интеллект и даже американских военных. Почему — узнал корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Это еще не Game Over, но игроки все равно напряглись. Производитель одной из крупнейших консолей — PlayStation — покусился на святое и объявил об отказе от дисков. Не сейчас, через полтора года, но сообщения об этом уже появились на упаковках. В Sony объясняют: печать физических носителей больше невыгодна.

Экономика диска выглядит так: около 60% — затраты разработчика (сюжет, графика и так далее), 5% — производство (печать, обложка, вкладыши), еще 2% — логистика, примерно 20% — маркетинг и реклама, и пара процентов на брак и мелкие расходы. В итоге с физической игры платформа зарабатывает чуть больше 10%.

Сами игры никуда не исчезнут. Все они давно переехали в онлайн: покупай да скачивай. Sony пошла по пути всех стриминговых платформ. Музыка и кино уже давно по подписке. Теперь вот и игры.

«Это главный фактор. И речь идет не только о PlayStation — цифровизация происходит во всех видах контента», — сказал финансовый директор Sony Group Лин Тао.

Но все куда прагматичнее: Sony больше не зарабатывает на играх столько, сколько хотела бы. Если дисков купили на 100 с лишним миллионов, то цифровых копий — в десять раз больше.

«Наша продукция на 90 с лишним процентов распространяется в цифровом формате. Это уже цифровой бизнес. Поэтому в некоторых случаях, особенно если речь идет о крупной игре, диски не имеют особого смысла для потребителя», — заявил руководитель PlayStation Productions Штраус Зельник.

Но фанатов, кажется, забыли спросить. Геймеры всего мира объединяются для бойкота. Выйти на неделю из своих аккаунтов — форма современного цифрового протеста. Пластмассовый мир, хоть и проигрывает, но сопротивляется как может.

«Мы поступаем в подписочное цифровое рабство. Мы снимаем квартиры, мы подписываемся на сервисы, которые нам показывают кино. Нам ничего из этого не принадлежит. Допустим, завтра я умираю, и я не могу своим детям передать свою гигантскую библиотеку видеоигр, купленных в цифре», — сказал историк видеоигр Александр Кузьменко.

С печальной ностальгией эпоху дисков провожают и геймеры со стажем. Для них, как и для миллионов неравнодушных, это не просто цветные коробочки — целая жизнь. Ну как минимум юность.

«Кто-то экономил деньги на обедах, кто-то получал в подарок этот диск на Новый год. Можно было потрогать, пощупать. Вот этот характерный щелчок пластмассы: ты открываешь, и у тебя картинка, и ты уже в голове предвкушаешь, что это будет офигенное маленькое путешествие», — поделился геймер Олег Кашин.

Но тот путь теперь заказан. И это на фоне рекордного обвала продаж самих приставок. Sony доигралась с ценами и обрушила доходы на 46% за год. Ранее в ту же ловушку угодил и их главный конкурент — Xbox.

«Компания Microsoft повысила цены на свои консоли более чем на треть в Европе, чем ошеломила поклонников, установив заоблачную стоимость Xbox», — сказала редактор новостей IGN Джинни Глейз.

Но по-другому производители уже не могут. Память и прочие комплектующие за год выросли до четырех раз — привет разработчикам нейросетей. Сюда же затраты на логистику на фоне ближневосточного конфликта. Суммы набегают астрономические.

«Если просчитать хотя бы годовые выгоды, то это будут сотни триллионов долларов, а то и гораздо больше. Накопительный эффект с каждым годом будет все больше, больше и больше», — сказала экономист Инна Литвиненко.

Кризис в игровой индустрии уже невозможно скрывать. Xbox заявил о массовых сокращениях — 20% сотрудников окажутся без работы уже к концу следующего года. Под нож пустят и четыре студии разработчиков.

«Мы начинаем самую масштабную реструктуризацию в истории Xbox. Я принял решение сократить 3200 человек в течение 2027 года. Примерно от 1600 должностей мы избавимся уже сегодня», — заявили в Xbox.

Интерес к видеоиграм падает со времен пандемии. Несколько провальных релизов — и вот число геймеров сокращается. Очки в пользу цифрового детокса добавляет и общий перегруз информацией. За шесть лет время онлайн выросло до четырех-шести часов в день. Консоли вытесняют соцсети и мобильные приложения — точно так же, как сами приставки 20–30 лет назад заняли время настолок и конструкторов. А может, и правда Game Over?

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