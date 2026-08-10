Прощай, школа: в российские колледжи подали более трех миллионов заявлений

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Всего для студентов СПО выделено около 880 тысяч бюджетных мест.

Сколько заявлений подали в колледжи в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Более 3,2 миллиона заявлений подали в колледжи и техникумы в 2026 году

Абитуриенты подали в учреждения среднего профессионального образования свыше 3,2 миллиона заявлений с начала приемной кампании. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«С начала приемной кампании они подали уже более 3,2 млн заявлений в организации СПО — это примерно на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводятся его слова на сайте правительства.

Рекордный интерес к рабочим специальностям совпал с увеличением государственной поддержки: в новом учебном году для студентов колледжей и техникумов выделено около 880 тысяч бюджетных мест.

Более 56% из них отданы под технические профессии и специальности, в которых остро нуждается российская экономика.

Минобрнауки сообщило, что более половины выпускников 11-х классов в этом году смогут претендовать на бесплатное обучение в вузах — университетам выделено 620 481 бюджетное место.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне начали рекордно рано готовиться к новому учебному году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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