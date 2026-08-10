Опасный переход: российский экстремал прошел по канату над Японским морем

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Спортсмен прошел около километра между скалами на головокружительной высоте.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский экстремал прошел по канату над Японским морем

Безграничную смелость и невероятное мастерство продемонстрировал спортсмен в Приморье. Российский экстремал совершил опасный переход по канату над Японским морем. На головокружительной высоте он преодолел около километра между двумя скалами недалеко от Владивостока.

Сложности трюку добавило то, что стропа была достаточно свободно натянута — прогибалась и сильно раскачивалась. Спортсмен несколько раз срывался, зависая на страховке. Но в итоге все же достиг противоположного берега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области после трех суток выживания в тайге были спасены пилоты разбившегося легкомоторного самолета Cessna. Летчики, выполнявшие патрулирование лесов для поиска пожаров, потерпели крушение из-за сильных порывов ветра и посадили борт на деревья, что само по себе является уникальным случаем.

После аварии экипаж провел 72 часа в лесу при околонулевой температуре, практически без еды, укрываясь в уцелевшем фюзеляже. Чтобы найти воду, им пришлось пройти около 40 километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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