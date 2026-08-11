Ливия скатывается в хаос: убит директор военной разведки страны

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Конфликт между властями Триполи и Бенгази обостряется.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Убийство директора военной разведки Ливии Фаузи аль-Мансури поставило страну на порог новой гражданской войны. Вчера вечером его автомобиль взорвали радиоуправляемой миной прямо возле его дома в Бенгази.

Трагедия мгновенно обострила и без того критическую ситуацию в государстве, где многолетнее двоевластие между Западом — Триполи — и Востоком — Бенгази- окончательно зашло в тупик.

Ливия стремительно скатывается в хаос. Непрекращающиеся удары беспилотников уничтожают нефтяную инфраструктуру, финансовая система парализована из-за отставки главы Центробанка, а на западе страны обострился конфликт между местными группировками.

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