Ливия скатывается в хаос: убит директор военной разведки страны

Убийство директора военной разведки Ливии Фаузи аль-Мансури поставило страну на порог новой гражданской войны. Вчера вечером его автомобиль взорвали радиоуправляемой миной прямо возле его дома в Бенгази.

Трагедия мгновенно обострила и без того критическую ситуацию в государстве, где многолетнее двоевластие между Западом — Триполи — и Востоком — Бенгази- окончательно зашло в тупик.

Ливия стремительно скатывается в хаос. Непрекращающиеся удары беспилотников уничтожают нефтяную инфраструктуру, финансовая система парализована из-за отставки главы Центробанка, а на западе страны обострился конфликт между местными группировками.