Глава Emirates Airline посоветовал пустить Boeing 777-9 на консервные банки

Огромные финансовые потери грозят ведущему авиастроителю США. От нового лайнера Boeing 777 — в девятой модификации — начали массово отказываться крупные перевозчики. Корпорация потратила на разработку самолета более 15 миллиардов долларов. Но вот уже почти десять лет не может получить летный сертификат и постоянно вносит в конструкцию изменения.

Как американский авиагигант все глубже входит в штопор — увидел корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Не успел Boeing запустить в серию свой новый лайнер 777 в девятой модификации, как от него уже начали отказываться перевозчики с мировым именем. Сначала отказалась дубайская Emirates Airline, а теперь в немецкой Lufthansa заявили, что просто устали ждать обещанного.

«Решения по некоторым самолетам мы ждали шесть лет, точнее, мы до сих пор их не получили», — сообщил главный исполнительный директор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор.

Проблема заключается не только в томительном ожидании, хотя контракты на поставку лайнеров были заключены еще в прошлом десятилетии. Boeing часть самолетов честно построил, но сертификацию 777-9 не может пройти до сих пор. Из-за этого в конструкцию были внесены изменения, то есть фактически те уже собранные самолеты устарели. Да так, что в Emirates Airline посоветовали сделать из них консервные банки.

«Мы не берем эту партию, и точка. Что они с ними сделают — это их дело. Компания Heinz была бы заинтересована для изготовления консервов с фасолью», — заявил президент авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк.

Чтобы такие самолеты довести до ума, требуются миллиарды долларов. Но кто должен платить? Авиаперевозчики? Но лайнеры же построены. Или сам Boeing? В июле, например, сообщалось, что авиагигант попросту распилил на металлолом один из первых построенных лайнеров.

«Частично окрашенный в цвета Emirates, этот широкофюзеляжный самолет должен был поступить в парк ближневосточного перевозчика, однако вместо этого его разобрали из-за сложных и дорогостоящих переделок, которые потребовались бы перед поставкой», — говорится в публикации Simple Flying.

Та же компания Emirates Airline заказала у Boeing в общей сложности 270 новых моделей 777 по $440 миллионов за штуку. Ущерб вполне можно подсчитать.

— Вы уже потратили более $5 миллиардов. Это невероятная сумма, если говорить о модернизации флота. Вы просили Boeing принять участие и компенсировать часть этих расходов? — спросили у президента Emirates Airline Тима Кларка на интервью.

— Boeing прекрасно понимает, какой ущерб это нанесло Emirates. А оценка ущерба — это одна из тех вещей, которые остаются в подвешенном состоянии, — ответил тот.

Вдобавок Федеральное управление гражданской авиации США потребовало провести проверку сотен уже летающих по всему миру самолетов Boeing 737 MAX из-за рисков появления трещин в фюзеляже. Речь идет о почти двух тысячах самолетов. На это тоже нужны деньги, поэтому Boeing очень хотелось бы найти новых покупателей на невостребованные, а фактически устаревшие, 777 девятой серии. Задача оказалась непростой.

«Даже после доработки эти самолеты будут иметь не очень хорошие характеристики с точки зрения экономики и эксплуатации. Поэтому для авиакомпаний такие самолеты объективно менее привлекательны», — объяснил российский авиационный эксперт, исполнительный директор «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Компанию Boeing последние годы преследует череда скандалов. 5 января 2024 года прямо в небе над Портлендом у Boeing 737 оторвалась дверь — на креплении просто не было нескольких болтов. Затем в ходе проверок выяснилось, что в качестве смазочного материала для деталей использовалось жидкое мыло. А в марте того же года произошло сразу несколько инцидентов, в том числе загорелся двигатель в небе над Техасом.

Пора ли Boeing подавать международный сигнал бедствия Mayday — вопрос пока риторический. Но удар по репутации нанесен колоссальный. Кстати, когда именно завершат сертификацию тех самых невостребованных 777-х девятой модели, тоже пока неясно. Сроки снова перенесли на конец 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.