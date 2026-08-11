Более 200 дронов ВСУ летели в сторону Москвы в ночь на 11 августа

Большая часть беспилотных летательных аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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В период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
По его словам, большая часть беспилотных летательных аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах к столице.
«13 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил Собянин.
Мэр уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков сбитых аппаратов. Информация о последствиях уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще пяти БПЛА. До этого были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников, в результате общее число сбитых аппаратов на подлете к городу достигло 13.
На местах падения обломков сбитых летательных аппаратов работают представители экстренных служб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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