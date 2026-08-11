Более 200 дронов ВСУ летели в сторону Москвы в ночь на 11 августа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 680 0

Большая часть беспилотных летательных аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны.

Сколько дронов сбили на подлете к Москве ночью 11 августа

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

В период с 20:30 10 августа до 8:30 11 августа в сторону Московского региона летели 237 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

По его словам, большая часть беспилотных летательных аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах к столице.

«13 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил Собянин.

Мэр уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков сбитых аппаратов. Информация о последствиях уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, направлявшиеся в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации еще пяти БПЛА. До этого были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников, в результате общее число сбитых аппаратов на подлете к городу достигло 13.

На местах падения обломков сбитых летательных аппаратов работают представители экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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