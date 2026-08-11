Сторона защиты блогера Лерчек обжаловала приговор
Однако подать полноценную апелляцию у адвокатов интернет-знаменитостей не вышло, так как возникли проблемы с документами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сторона защиты блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) подала апелляционную жалобу на вынесенный интернет-знаменитости приговор. Об этом РИА Новости сообщил адвокат блогера Константин Третьяков.
«Защита обжаловала приговор Валерии Чекалиной», — отметил юрист.
При этом представитель Лерчек отметил, что полноценную жалобу им подать не удалось, так как не получилось ознакомиться с текстом вынесенного судом приговора. Необходимые документы не были выданы на руки осужденной и ее защитникам в положенный для этого пятидневный срок.
Прокуратура также оказалась не согласна с решением суда и тоже подала краткое апелляционное представление.
Гагаринский суд Москвы 31 июля признал Лерчек виновной в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, интернет-знаменитость должна будет выплатить штраф в размере более 763,5 миллиона рублей. Также Чекалина не сможет заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.
В феврале этого года Чекалина родила четвертого ребенка. Однако уже на следующий день после выписки из роддома ее экстренно госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у блогера рак желудка четвертой стадии. В марте производство было выделено в отдельное и приостановлено на основании медицинских документов, подтверждающих тяжелое состояние блогера. Но в конце июля рассмотрение в отношении Лерчек было возобновлено.
Также по этому делу были осуждены партнер семьи Чекалиных Роман Вишняк. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Его приговорили к 2,5 года колонии. А экс-супруг интернет-знаменитости Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы и штраф более 194 миллионов рублей. Его защита также обжаловала приговор, однако дата апелляционного рассмотрения пока не назначена.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд оставил под арестом автомобиль Rolls-Royce и 45 миллионов рублей, принадлежащих блогеру Лерчек. Стоимость транспортного средства, по материалам дела, составляет 42,1 миллиона рублей.
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