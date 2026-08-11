«Самый большой риск»: Цукерберг выступил против монополизации ИИ 

Марк Цукерберг: контроль над искусственным интеллектом угрожает обществу

Общество окажется под угрозой, если управление искусственным интеллектом окажется в руках одной страны или организации. Об этом заявил бизнесмен Марк Цукерберг в своем манифесте о развитии технологии, который опубликовал новостной портал Axios.

«Самый большой риск заключается в том, что одно правительство или организация обладают слишком большой властью или технологией», — заявил предприниматель.

Цукерберг видит решение потенциальной проблемы в массовом распространении искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что доступ технологии даст людям по всему миру больше возможностей и позволит сформировать систему контроля.

Бизнесмен в своем манифесте считает, что будущее ИИ должно стоять на открытости, свободного доступа и конкуренции. По его словам, для обеспечения сохранения контроля над технологией лидирующие позиции в мире должны занять именно США и другие демократические государства.

Кроме того, в тексте предприниматель сравнил распространение искусственного интеллекта с прошлыми технологическими прорывами. Он добавил, что опасения по поводу того, что-то то останется позади, были всегда, однако технологии приносили людям только пользу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что яхта Цукерберга не откликнулась на помощь рыбаков, судно которых потерпело бедствие у побережья Аляски.

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