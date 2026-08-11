Трамп спрятался в тележке с едой, чтобы сесть на секретный рейс в Турции

Guardian: Трамп спрятался в тележке для питания, чтобы сесть на рейс в Турции

Президент США Дональд Трамп в июле тайно вылетел из Турции на военном самолете, скрывшись в тележке для авиакейтеринга, чтобы избежать возможного покушения со стороны Ирана. Об этом сообщила The Guardian.

Согласно информации источников, инцидент произошел после завершения саммита НАТО в Анкаре. Трамп демонстративно поднялся на борт основного президентского лайнера Air Force One под прицелом телекамер.

Однако спустя несколько минут его тайно переправили на менее заметный борт C-32A с помощью прицепа, который обычно доставляет питание на самолет. Эта мера была вызвана «реальной и достоверной угрозой» жизни политика, связанной с иранскими спецслужбами.

Администрация президента ранее утверждала, что он покинул страну обычным рейсом. В реальности основной самолет выполнял роль приманки.

Секретность была настолько высокой, что даже сопровождающие журналисты и часть персонала Белого дома не знали о перемещении главы государства. В ходе полета представителям прессы приказали держать шторки иллюминаторов закрытыми.

«Вероятно, мы были в опасном полете. Но если я ухожу, вы уходите вместе со мной, верно?» — ответил Трамп, когда позже он спросили о причинах таких ограничений.

Директор по коммуникациям Стив Чунг подтвердил, что спецслужбы используют все доступные инструменты для защиты президента от многочисленных врагов США, которые держат его на прицеле.

В Великобританию оба самолета прибыли с разницей в несколько минут, после чего Трампа снова незаметно вернули на борт основного лайнера для выхода к публике.

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