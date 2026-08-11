На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар
Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода не повлияло на работу предприятия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пожар произошел на вспомогательном оборудовании нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре 11 августа. Пострадавших в результате инцидента нет, возгорание уже ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
После происшествия завод продолжил работу в штатном режиме. В пресс-службе уточнили, что выпуск топлива осуществляется в полном объеме.
«Выпуск топлива осуществляется в полном объеме», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Также отмечается, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировано не было.
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