Байкерша влетела в самосвал и скончалась на месте в Москве
Смертельная авария парализовала движение на Третьем транспортном кольце.
Фото: Известия/Родион Митрюхин
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В Москве на Третьем транспортном кольце произошло столкновение мотоцикла и грузового автомобиля, в результате которого погибла мотоциклистка. Байкерша врезалась в самосвал «Хово». Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Трагическое происшествие случилось на внутренней стороне скоростной магистрали. Авария была зафиксирована в районе Рижской эстакады на съезде в сторону проспекта Мира.
В настоящее время на месте дорожного инцидента находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Они занимаются выяснением всех деталей и причин случившегося.
По информации, предоставленной столичным департаментом транспорта в МАКС, из-за аварии движение в зоне ДТП оказалось серьезно затруднено.
Автомобилисты вынуждены проезжать сложный участок по двум полосам из четырех имеющихся, что спровоцировало образование затора. Протяженность транспортного затруднения составила около 3,6 километра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске произошло ДТП с восемью пострадавшими.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и сбил пешеходов, находившихся на островке безопасности.
В результате происшествия в больницы доставили семь пешеходов и водителя автомобиля — мужчину 1962 года рождения. Проверку обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура.
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