Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой

Наталья Трубникова навсегда осталась для миллионов зрителей прекрасной принцессой Мелисентой из «31 июня». После выхода фильма на экран ей прочили большое будущее в кино: хрупкая красота, балетная грация и редкое обаяние сделали актрису одной из самых запоминающихся героинь советского экрана.

Но сказочная жизнь, которую Трубникова воплотила на экране, оказалась совсем не похожа на ее собственную. 11 августа 2026 года стало известно о смерти актрисы, она умерла в своей московской квартире на 72-м году жизни в полном одиночестве.

Как сложилась жизнь актрисы, почему ее карьера в кино оборвалась после одной-единственной звездной роли, кого она потеряла и почему последние годы оказались для нее особенно тяжелыми — в материале 5-tv.ru.

Девочка, которая мечтала о Большом театре

Биография Натальи Трубниковой жизнь и причина смерти актрисы. Фото: РИА Новости/Василий Малышев

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Мать была инженером, отец, имевший два высших образования, работал в Госснабе, а затем в Арбитражном суде.

«У папы два высших экономических образования, диплом Академии внешней торговли. При этом он пел, играл на пианино и аккордеоне. Хотя музыке никогда не учился, таким обладал слухом, что с легкостью подбирал любое произведение», — рассказывала актриса 7Дней.ру.

Судьба Натальи была предопределена в три года — увидев по телевизору танец Майи Плисецкой, девочка твердо решила стать балериной. В детский сад и балетный кружок она начала ходить практически одновременно

«В училище нас начали ставить на пальцы. Ноги — в кровь. Заклеивали раны пленкой от сырого яйца, а сверху — пластырем. Но кровь все равно просачивалась через пуанты. Дома не жаловалась: боялась, что заберут из училища», — вспоминала Трубникова.

Уже с пятнадцати лет она начала гастролировать за границей — Париж, Марсель, Ницца, Бильбао. Один город сменялся другим. На выпускном концерте в 1973 году Трубниковой досталась партия Пахиты из одноименного балета. Но в Большой театр юную танцовщицу не взяли.

«Когда я выпускалась из балетного училища, мне дали роль в Большом театре. И вскоре прямо в моем присутствии, в секунду вогнав меня в жуткую депрессию, мою фамилию зачеркнули. Дело в том, что я ответила отказом на непристойное предложение. Мне тогда сказал один человек: „Наташа, ты же решила отказаться от сольной карьеры?“ Да, это был мой выбор!» — признавалась она «Экспресс-газете».

Трубникову распределили в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), где пришлось начинать с кордебалета. Позже она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа. На сцене МАМТа она станцевала множество ведущих партий — Флер де Лис в «Эсмеральде», Паолу и Зиту в «Риваресе», Купаву в «Снегурочке». За последнюю роль артистка получила диплом лауреата фестиваля «Московские звезды».

Взлет и падение Натальи Трубниковой

Биография Натальи Трубниковой жизнь и причина смерти актрисы. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В кино Трубникова дебютировала в 1976 году в фильме Марка Захарова «12 стульев», где сыграла капитана корабля в сцене-фантазии Остапа Бендера. Но настоящая слава пришла в 1978 году, когда режиссер Леонид Квинихидзе утвердил ее на главную роль принцессы Мелисенты в фильме «31 июня». На пробах ей удалось обойти серьезных конкуренток — Ирину Алферову и Елену Шанину.

Премьера состоялась в кинотеатре «Родина», а 31 декабря фильм показали по телевидению. Зрители были поражены красотой никому не известной актрисы. Ее партнером по фильму стал Николай Еременко-младший — главный мачо советского экрана.

«Еременко я поначалу побаивалась — такой известный актер! Но он оказался подкупающе прост и искренен. С ним было очень легко играть, потому что он… ничего не играл! Просто все, что он говорил, сразу принималось на веру. Я думаю, это качество очень талантливого актера!» — вспоминала Трубникова.

У актера были виды на партнершу, но Трубникова, по ее словам, смотрела на него не как на кумира, а как на объект с нарушенными пропорциями. Имея перед глазами «золотое сечение» коллег по балету, она критично подметила у Еременко «крупную голову и узкие плечики».

«Он быстро понял, что в моем случае ему ничего не светит, и мы стали общаться просто по-дружески. Постоянно хохмили. Он, кстати, боялся как раз хореографических сцен, все время повторял: «Мне лишь бы не танцевать. Не дай бог!» — рассказывала актриса.

Однако триумф оказался недолгим. В августе 1979 года солист Большого театра Александр Годунов, также снимавшийся в «31 июня», во время гастролей в США попросил политического убежища. Фильм отправили на полку на семь лет. А для Трубниковой это стало приговором.

«На «Мосфильме» было негласное распоряжение не утверждать на главные роли балетных артистов… Только спустя годы помрежи с «Мосфильма» поделились правдой. «Ты идеально подходила для многих фильмов. Но действовал негласный запрет. Дескать, мы ее снимем, потратим миллионы, а она сбежит из страны, и фильм закроют? Нет уж!» — говорила актриса.

По собственному выражению Трубниковой, она превратилась в актрису кинопроб. Она ходила на пробы в «Гараж», в «Чародеи», в «Эскадрон гусар летучих» — и не получила ни одной роли. Хотя изредка снималась в эпизодах («Шляпа», «Формула любви», «Тайна Снежной королевы»), к 1994 году балерина навсегда пропала с экранов. Свой неуспех актриса объясняла и еще одной причиной: согласись она на непристойные предложения режиссеров, то ролей у нее было бы намного больше.

Любовь вопреки

Биография Натальи Трубниковой жизнь и причина смерти актрисы. Фото: Великжанин Виктор/ТАСС

Личная жизнь Натальи Трубниковой тоже была непростой. Ее мужем стал танцовщик, режиссер-балетмейстер и педагог Анатолий Кулаков, старше ее на десять лет.

«Нас свела работа. В революционном балете „Прозрение“ нас поставили в пару. Толя красиво ухаживал: потом я узнала, что он постоянно занимал деньги, пытаясь перекрутиться. Чем сразил окончательно — фантастически водит машину», — делилась актриса.

Но и здесь в дело вмешалась политика. Из-за того, что коллеги Кулакова не вернулись из зарубежных гастролей, он стал «невыездным». Семья оказалась под постоянным надзором спецслужб. Конфликтов со свекровью актрисе тоже избежать не удалось.

«По ночам я снималась в фильме «Фантазер». Я практически не спала, но свекровь бурчала: «Еще неизвестно, что это за ночные съемки! Хороша жена!», — вспоминала Трубникова.

Детей у пары не было.

«Сейчас у балерин по нескольку детей, а тогда очень редко кто из моих коллег отваживался завести малыша. Разве что после сорока. У меня не вышло», — признавалась Наталья.

В 2022 году умер Анатолий Кулаков, и эта потеря стала для актрисы тяжелым испытанием.

Самым верным своим решением Трубникова считала то, что не оставила балет ради кино

«Если бы я бросила балет и в кино бы не снимали — с чем бы осталась? А я сегодня продолжаю выходить на сцену МАМТа, хотя уже не танцую, занята в премьерах последних лет. Часто помогаю ставить движение драматическим артистам, по-прежнему востребована. Но дело даже не в этом. Я просто не могла бы предать балетный мир», — говорила она.

Всю свою нерастраченную любовь она дарила бездомным кошкам. Трубникова была известной кошатницей — не только подкармливала дворовых кошек, но даже построила для них настоящий кошкин дом.

Она и в последние годы иногда ходила на пробы.

«Кино остается моей любовью. Но меня по-прежнему не утверждают. Сетуют, что для своего возраста я слишком молодо выгляжу. Смеясь, отвечаю: «Неудивительно. Я хорошо сохранилась, совсем как принцесса Мелисента, которая в один миг перенеслась из XII в XXI век», — говорила звезда.

Наталья Трубникова ушла из жизни тихо и незаметно, как и жила последние десятилетия. Для миллионов она навсегда осталась прекрасной принцессой из сказки, которая так и не нашла своего счастливого финала в реальности.

Смерть в одиночестве

Биография Натальи Трубниковой жизнь и причина смерти актрисы. Фото: Власов Олег/Фотохроника ТАСС

Наталья Трубникова ушла из жизни так же тихо и незаметно, как и жила последние десятилетия. По данным СМИ, ее тело обнаружила соседка. Женщины общались утром, однако вечером актриса перестала отвечать на звонки.

Встревоженная соседка пришла к ней домой и нашла Трубникову без признаков жизни. Сообщается, что актриса умерла, сидя на диване. Ей был 71 год.

В последние годы Наталья Евгеньевна тяжело болела, по заявлениям СМИ, болезнью Паркинсона, предварительно именно она и стала причиной смерти актрисы. Это неврологическое заболевание, поражающее двигательную систему, медленно, но неумолимо разрушало ее жизнь.

К физическим страданиям добавились и душевные. В 2022 году ушел из жизни ее муж, танцовщик и балетмейстер Анатолий Кулаков. Актриса тяжело пережила эту потерю и надолго замкнулась, перестав появляться на публике. Она осталась совсем одна — детей у пары не было.