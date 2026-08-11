Все, чтобы не пустить русских: ЕС против возвращения России в международный спорт

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Европа готова пойти на провокации.

Почему Европа не хочет возвращения России в большой спорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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СВР: ЕС готов на все, чтобы не допустить возвращения РФ в международный спорт

Европейский союз готов пойти на все, чтобы не допустить участия российских спортсменов в международных соревнованиях с национальной символикой. Об этом 11 августа сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Евросоюз стремится не допустить возвращения России в международный спорт и рассматривает различные способы для этого.

«Действенным способом „вывести русских из игры“ в ЕС считают организацию провокаций против членов российских команд накануне соревнований», — говорится в заявлении на сайте СВР РФ.

В ведомстве также указали, что европейские политики обеспокоены решением Международного олимпийского комитета снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов. По данным СВР, в ЕС считают, что такой шаг может поставить под сомнение многолетнюю политику Запада по ограничению участия России в мировом спорте.

Особое внимание, как отмечается в заявлении, в Европе уделяют возможности выступления российских спортсменов на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном.

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