Не так страшно, как малюют: в Петербурге легализовали граффити

В Санкт-Петербурге вагоны метро украсили граффитчики

В Петербурге появилась новая достопримечательность. Чтобы ее увидеть, нужно спуститься под землю: вагоны метро украсили сюжеты из сказок. Победителей конкурса — художники со всей страны. Арт-объекты позволят не только жителям и гостям Северной столицы, но и самим авторам граффити по-новому взглянуть на это искусство. Не секрет, что многие называют такие работы вандализмом, и в Петербурге споры на эту тему особенно актуальны. Почему — узнал корреспондент «Известий» Роман Иконников.

459 постановлений и больше 38 миллионов рублей: на такую сумму с начала этого года ГАТИ выписала штрафов за посторонние графические изображения на фасадах. И это только нежилые здания. Но любители самовыражаться через рисунки и надписи делают это и на стенах жилых домов, и довольно регулярно. А вот расплачиваться за эти художества приходится управляющим компаниям и жителям.

«Краска стоит денег, валик стоит денег. И, конечно, труд сотрудника, который должен прибыть на объект, покрасить, сделать фотоотчет и убыть. Так вот, по итогам года для собственников многоквартирного дома траты могут достигать несколько сотен тысяч рублей», — говорит руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Алла Бредец.

Поймать за руку тех, кто нелегально расписывает стены, непросто. У полиции не хватает ресурсов, чтобы обеспечить патрулирование территорий, а камеры наблюдения не всегда дают результат. Но бывают исключения. В декабре была задержана компания молодых людей, которые исписали граффити историческое здание в центре Петербурга. Еще один мужчина рисовал на вагонах электропоездов.

Впрочем, не каждое граффити — вандализм. Один из самых известных примеров — это изображение Виктора Цоя во дворе на улице Восстания. Оно появилось здесь больше десяти лет назад: уличные художники нанесли его к очередной годовщине смерти певца и музыканта.

Трансформатор, на котором появился рисунок, находится в ведении электросетевой компании. Ей грозил штраф за ненадлежащее содержание здания. Но за граффити с Цоем вступился лично губернатор города, и несогласованный стрит-арт удалось сохранить.

Таких потенциально разрешенных для нанесения граффити трансформаторных подстанций в городе более сорока. Но только теоретически. Чтобы согласовать какое-либо изображение, художнику придется получить одобрение в различных ведомствах и утвердить эскизы своего рисунка.

«Есть ряд правил и законов, которые даже при всем желании, при желании пойти навстречу художникам и художественному сообществу, не могут городские власти, собственно, нарушить», — говорит старший научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Мария Стрельникова.

В метрополитене решили обратиться к приверженцам стрит-арта и отдали под роспись целый состав. Уличным художникам предложили изобразить сюжеты из сказок народов России.

«Для меня эта акция — это первый шаг метрополитена и вообще властей, получается, муниципалов, дать юным творцам, художникам проявить себя. И надеюсь, что это приведет к чему-то большему, и будет больше подобных проектов. Это уникальное, я считаю, событие», — рассказал уличный художник Ян.

Граффитизм сам по себе — не преступление, но его адепты должны понимать границы дозволенного и не превращать искусство в вандализм.

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