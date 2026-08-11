Все ради гражданства: веселый молочник Уолкер откроет базу отдыха на Алтае

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

На ней запретят алкоголь, громкую музыку и интернет.

Уолкер откроет турбазу без интернета на Алтае

Фото: ВКонтакте/Джастас Уолкер/justuswalker

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«Веселый молочник» Уолкер откроет базу отдыха на Алтае

Фермер Джастас Уолкер, известный как веселый молочник, планирует запустить в Алтайском крае туристический объект нового формата — место для полного цифрового детокса. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мы несколько лет стараемся по мере сил строить небольшую турбазу. Наша идея в том, чтобы люди могли приехать и отключиться от связи, интернета, побыть на природе», — пояснил фермер.

По его словам, это будет исключительно семейный формат отдыха, где нет места вредным привычкам и информационному шуму.

Уолкер убежден, что проект будет востребован, так как подобных предложений на Алтае сейчас попросту нет. Попасть в это тихое место можно будет только целенаправленно — турбаза находится вдали от стандартных туристических троп.

Запуск запланирован на 2027 год, он напрямую связан с завершением процесса натурализации его семьи. Накануне американец сообщил, что документы на гражданство его супруга и дети подадут уже осенью 2026 года.

Ранее сам Уолкер опасался, что его семью якобы хотят депортировать, и даже записал скандальное видео. Однако после встречи с представителями МВД все опасения развеялись — в полиции заверили, что правовой статус семьи урегулирован, и никаких оснований для выдворения нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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