Ангары с 15 тысячами дронов уничтожили российские военные в Киеве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Одновременно с этим в Запорожье точным попаданием был накрыт металлургический комбинат «Запорожсталь».

ВС РФ поразили склад БПЛА в Киеве — новости СВО

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по ключевым логистическим и промышленным объектам, используемым для снабжения украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Киеве под удар попал офисно-складской комплекс «Сан-парк» («Киев-3») площадью около 50 тысяч квадратных метров. В военном ведомстве уточнили, что там противник складировал ударные беспилотники, наземные станции управления и комплектующие к ним.

По данным разведки, в ангарах находилось до 15 тысяч FPV-дронов, включая модели с тепловизионными камерами — «Бешкет», «Спук», «Комик-А» и «Горобец».

Другой точкой в столице стал терминал «Новая почта», который использовался для распределения товаров двойного назначения: компонентов для производства дальних БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Одновременно с этим в Запорожье точным попаданием был накрыт металлургический комбинат «Запорожсталь» из группы «Метинвест».

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ сразу в трех регионах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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