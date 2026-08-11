«Мы должны действовать быстро»: мировой океан легко затопит Землю

Dаilу Маil: таяние ледников грозит миру катастрофическим повышением уровня моря

Полное исчезновение ледников приведет к росту уровня мирового океана более чем на 32 сантиметра, что поставит под удар сотни миллионов жителей прибрежных зон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным ученых, ледяные массивы за пределами Гренландии и Антарктиды удерживают в себе около 150 тысяч кубических километров замерзшей воды.

Особенно быстро лед исчезает в Альпах, Андах и Гималаях, где темпы таяния значительно превышают скорость накопления нового снежного покрова.

«Мы должны действовать быстро. Ожидается, что ледники в средних широтах, включая Альпы, исчезнут в течение ближайших нескольких десятилетий», — подчеркнул итальянский исследователь Ка-Фоскари Никколо Маффеццоли.

Для проведения расчетов эксперты применили инновационную модель искусственного интеллекта IceBoost v2.0. Данный алгоритм проанализировал более семи миллионов замеров толщины льда по всей планете, учитывая 26 различных географических и физических факторов, таких как уклон местности, температура и скорость движения массивов.

В ходе работы выяснилось, что некоторые регионы таят в себе гораздо больше опасностей, чем считалось ранее. Например, на плато Гейки в восточной части Гренландии слой льда достигает двух километров, что вдвое превышает прошлые оценки. Помимо угрозы наводнений, деградация ледников лишит доступа к пресной воде около 1,9 миллиарда человек, чья жизнь и сельское хозяйство зависят от ледникового стока.

В контексте глобальных изменений климата специалисты также обращают внимание на долгосрочные риски. Профессор Мэтт Палмер из Бристольского университета отметил, что океаны и ледяные щиты реагируют на потепление крайне медленно, из-за чего повышение уровня моря превращается в «спящего гиганта».

По его словам, этот процесс фактически «заблокирован» на столетия вперед. С конца прошлого века средний уровень воды ежегодно рос на 3,64 миллиметра, однако после 2012 года этот показатель ускорился до 4,1 миллиметра.

Даже при соблюдении всех экологических соглашений, к 2200 году число людей, находящихся в зоне риска регулярных затоплений, может вырасти на полмиллиона только в Великобритании.

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