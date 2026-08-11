Голос за наших: болельщики выберут лучших гимнасток чемпионата мира

Болельщикам предложили выбрать лучших гимнасток чемпионата мира

Организаторы чемпионата мира по художественной гимнастике объявили о старте зрительского голосования, в котором болельщики смогут выбрать лучших участниц турнира. Победительницы получат специальный приз Fans’ Favourite Award.

Голосование пройдет в двух категориях — среди гимнасток, выступающих в личном многоборье, и среди команд в групповых упражнениях. Болельщики смогут поддержать понравившихся спортсменок и отдать свои голоса за российских гимнасток.

Выбрать лучшую гимнастку личного многоборья можно будет с 10:00 12 августа до 21:40 14 августа по московскому времени. Голосование за команду в групповых упражнениях пройдет 15 августа с 12:00 до 18:45 мск.

В личном многоборье Россию представят Мария Борисова, Софья Ильтерякова и Арина Ковшова. В составе российской группы выступят Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет во Франкфурте-на-Майне в Германии с 12 по 16 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пловец Егор Корнев стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. В финальном заплыве спортсмен преодолел дистанцию за 22,52 секунды.

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